冷到爆還沒結束！8縣市齊發低溫特報「探10度以下」 花東有局部短暫雨

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣近日冷到爆炸，中央氣象署持續發布低溫特報，傍晚對北部及金門等8縣市發布代表寒冷的黃色燈號，提醒北部及東北部今晚至明天整天又會變得比較偏冷，清晨苗栗以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率，請民眾做好保暖工作。

中央氣象署持續發布低溫特報，傍晚對北部及金門等8縣市發布代表寒冷的黃色燈號，提醒北部及東北部今晚至明天整天又會變得比較偏冷。（圖／資料照）

中央氣象署傍晚指出，受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署並針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣8縣市發布代表寒冷的黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

廣告 廣告

氣象署表示，今晚至明（11）日受大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部整天又會變得比較偏冷，其他地區早晚也冷，西半部及東北部低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右。清晨苗栗以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率，請做好保暖工作。高溫方面，北部及東北部在15到17度，花東約18、19度，中南部可來到21至23度，中南部日夜溫差仍大。

氣象署傍晚針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣8縣市發布代表寒冷的黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。（圖／中央氣象署）

降雨方面，今晚至明晨水氣稍多，花東有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，白天之後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨，其他地區為多雲到晴。

離島天氣部分，澎湖晴時多雲，16至18度；金門晴時多雲，10至17度；馬祖晴時多雲，9至12度。

此外，由於東北風偏強，台南以北、台東、屏東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

更多FTNN新聞網報導

挑戰入冬首波寒流！氣象粉專示警一路冷到週五 15縣市低溫特報「明晨恐跌破10度」

冷氣團發威全台急凍！氣象署發布5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐探10度以下

別被太陽騙！20縣市低溫特報 入夜恐下探6度

