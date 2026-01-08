冷到發抖穿襪子睡覺保暖 醫示警「2類人」別試：嚴重恐危及性命

近日低溫，讓許多民眾睡前穿上襪子保暖，避免被冷醒。（示意圖，Shutterstock／達志）

強烈大陸冷氣團來襲，加上輻射冷卻效應，台灣氣溫驟降，連日來低溫，尤其是夜晚特別冷，讓許多人開始睡到腳冷冰冰，忍不住在睡前穿上襪子保暖，確保不會被冷醒，但就有醫師示警，2類人不適合穿襪子睡覺，若是腳上有傷口，或是本身體質比較濕熱，就不要穿襪子睡覺，最嚴重恐危及性命。

中醫師陳潮宗表示，手腳冰冷時，穿襪子的確可以達到保暖作用，腦部血液流動到末梢神經，讓停留在腦部的血液變少，自然比較容易睡著，睡眠品質也可以獲得改善，身體有虛寒體質，或是脂肪較少的人，比較適合穿襪子睡覺。

不過襪子上的選擇也要注意，千萬不要選太緊的，或是太厚的，以免影響血氣流通和新陳代謝，長庚醫院心臟內科主任朱柏顯就提醒，糖尿病患者感覺神經不敏感，若襪子穿太厚，恐會踢到東西卻不自知。

此外，無論是中醫或西醫，一致表示有2種人不要穿襪子睡覺，其一是體質濕熱的人，其二是腳部有受傷的人，因為穿上襪子可能壓迫到傷口，心血管醫師郭志東說，襪子穿太緊，就容易對腳產生壓迫感，體質濕熱的人，濕氣比較多，穿襪子睡覺容易感染細菌，或是其他黴菌感染，也就是所謂的香港腳；而受傷的人若壓迫到傷口，導致傷口不易癒合，嚴重的話恐造成蜂窩性組織炎，對性命產生威脅。

