冷到發抖還不算寒流 氣象署「貓貓圖卡」科普！這等級封印被窩

入冬首波強烈大陸冷氣團報到，全台各地普遍低溫。（示意圖／劉耿豪攝）

入冬以來首波強烈冷空氣報到，全台明顯轉冷。中央氣象署近日透過官方臉書粉絲專頁發布圖文說明，向民眾科普冷氣團分級標準，並提醒未來兩天清晨與夜晚氣溫偏低，民眾外出務必加強保暖，尤其年長者及心血管疾病患者更要特別留意。

氣象署指出，這波冷空氣屬於「強烈大陸冷氣團」等級，影響時間落在1月2日至3日，是入冬以來感受最為明顯的一次降溫。隨著冷空氣南下，清晨與夜間氣溫持續下探，越晚越冷，民眾若有晚歸行程，務必穿著足夠禦寒衣物，避免著涼。

廣告 廣告

為協助民眾釐清常聽到的氣象名詞，氣象署也同步說明冷空氣的分級方式，還以可愛的貓貓做圖解。當北方冷空氣影響台灣時，會以「台北氣象站」的日最低溫作為判定標準，區分影響程度的強弱。若最低溫在15度以上，稱為東北季風，體感偏涼；介於12至14度之間，則為大陸冷氣團；12度至10度之間，為強烈大陸冷氣團；若最低溫降到10度以下，才會達到寒流等級。

中央氣象署以貓貓圖卡解釋冷空氣分級，冷到發抖為強烈大陸冷氣團，氣溫低於10度的貓貓則封印被窩裡。（圖／中央氣象署）

氣象署提醒，目前這波冷空氣尚未達寒流標準，但體感已相當寒冷，清晨外出時可明顯感受到低溫威力。建議民眾做好層次穿搭，特別注意頭頸部與四肢保暖，可配戴帽子、圍巾與手套，以減少熱量流失。

此外，氣象署也呼籲民眾多關心家中長輩與慢性病患者，提醒他們注意室內外溫差，避免清晨與深夜外出。隨著冬季氣候正式進入低溫型態，未來仍可能有其他冷空氣接力南下，民眾應持續關注最新天氣資訊，提前做好防寒準備，平安度過寒冷時節。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手

最強冷氣團發威！今晨低溫10度「最冷時段」出爐 下周恐有寒流

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌