即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日上午說明，台灣今天開始受到大陸冷氣團影響，各地溫度與昨日相比明顯降低，而今天晚上到明天（15日）清晨是這一波冷氣團影響最明顯、溫度最低的時間點，但到明天白天冷氣團就會開始減弱，各地溫度就會慢慢回升；預計週三（17日）至下週四（18日）另一波東北季風會報到，但整體寒冷程度相對這一波冷空氣較為輕微。

今日上午9時溫度部分，曾昭誠表示，在中部以北、宜蘭感受明顯偏涼，例如北部地區僅為15到16度；因冷空氣先影響北部，故南部溫度仍有17到20度，但晚上開始會越來越明顯受到冷氣團的影響。

廣告 廣告

針對今晚至明晨的低溫，曾昭誠說明，苗栗以北、基隆北海岸及宜蘭近山區都有部分地區低於10度以下、都會區則落在12到14度上下溫度、中南部也會有部分地區降到14度以下，整體來看這段期間各地感受偏冷。

快新聞／冷氣團發威！「這兩天」

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）





未來一週溫度趨勢部分，曾昭誠指出，今天到明晨是最冷的時間點，尤其明天清晨本島各地溫度僅為12到16度，不過，明天白天冷氣團減弱，包含北部、中南部白天溫度有機會回升20度以上，甚至可接近25度高溫，因此日夜溫差非常明顯。

下週一（15日）至下週二（16日）整體來說是日夜溫差大的天氣型態，而兩天清晨與夜晚的低溫維持15至18度，白天則接近25度的高溫；下週三（17日）至下週四（18日）會有另一波東北季風，就溫度降幅而言，白天在北部、宜蘭稍稍降低，但夜晚與清晨溫度沒有太大影響。至於，下週五（19日）至下週六（20日）又是另外的回暖時間點。

快新聞／冷氣團發威！「這兩天」

未來一週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）





未來一週天氣趨勢方面，曾昭誠也說明，今天至下週二（16日）為偏乾冷的環境，只有在東半部地區、恆春半島可能會有零星降雨；隨著下週三（17日）至下週四（18日）另一波東北季風增加，使得基隆北海岸、東半部、恆春半島降雨機率稍微增加，但整體雨量也並非那麼多。

直到下週五（19日）至下週六（20日）整體環境水氣增多，不只在基隆北海岸、東半部，而南部、中部山區會有明顯降雨。

原文出處：快新聞／冷到發抖！冷氣團來襲「這兩天」有感 另一波東北季風報到時間曝

更多民視新聞報導

又是你！行動電源自燃釀機艙冒煙、網驚呼「第一次離死亡這麼近」 泰亞航證實了

9縣市有感！深夜台灣東部海域規模4.5地震 各地最大震度3級

大陸冷氣團報到！「這三天」最低溫恐跌破10度 專家曝高山降雪機會

