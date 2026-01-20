冷到發抖！北台整天濕冷多雨 專家曝回暖「關鍵時間點」

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

在強冷空氣持續影響下，今（21）日至週五（23）日北部與東半部濕冷感明顯，不僅降雨機率高，高山地區更有機會迎來降雪。氣象專家吳德榮提醒，這波冷空氣雖未達「寒流」等級，但因濕度高，體感溫度會特別冷，平地最低溫可能下探至8度左右，民眾出行應注意保暖。

今晨紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面雲層較厚（左圖）；雷達回波合成圖顯示，雲層伴隨降水回波（中圖）；累積雨量顯示，迎風面降雨較明顯（右圖）。（圖/洩天機教室）

吳德榮今（21）日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，根據清晨觀測資料，本島平地最低溫出現在雲林古坑9.4度，其次為新竹湖口9.6度、新北石門9.7度；北、中、南、東部平地低溫約介於9至12度之間。

今至週五強冷空氣籠罩全台，北台灣整天濕冷，北部與東半部有局部降雨；中南部則為晴時多雲，白天偏涼、早晚寒冷。本波冷空氣以「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）機率最高，平地最低溫可能下探至8度左右，雖未達寒流標準，但因濕冷，感受特別明顯。由於水氣充足，今明兩天2000公尺以上高山，如太平山、合歡山、雪山等地，皆有降雪機會。

週六（24日）至下週二（27日）各地轉為晴朗穩定，氣溫逐日回升，白天舒適溫暖，但夜間輻射冷卻明顯，早晚偏冷、日夜溫差大。下週二下午起，另一波「弱」冷空氣（「東北季風」等級）南下，北部、東部天氣再轉濕涼，氣變化仍需持續留意。

