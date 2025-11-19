冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫

氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。

隨著12月臨近，冬天的感受會更明顯，相對的溫度上下起伏震盪也會比較大。（示意圖／中天新聞）

氣象粉專「台灣颱風論壇」在臉書發文指出，今（19）日是這波冷空氣最冷時刻，涼冷空氣達到最盛，今日平地最低溫在新北富貴角13.2度。展望未來一周，隨著12月臨近，冬天的感受會更明顯，相對的溫度上下起伏震盪也會比較大，形成「雲霄飛車」般的溫度曲線。

中央氣象署表示，入秋最強東北季風自本周二起持續影響至周五，北台灣氣溫已明顯下降，今日清晨、今晚及周四清晨是這波冷空氣最冷時段。迎風面雨勢雖較前一天減緩，但桃園以北與宜蘭仍為陰雨天氣，竹苗、花東及恆春半島有零星降雨，中南部大致多雲到晴。

氣象署預估一周天氣溫度變化。（圖／翻攝自氣象署臉書）

氣象署進一步說明，周四迎風面降雨將趨於短暫，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，台東與恆春半島仍有零星雨，新竹以南大致多雲。周四晚至周五清晨各地低溫與前一天相近，周五迎風面偶有短暫降雨，但桃園及大台北平地可望出現雨停空檔，低溫自周五晚起將逐步回升1至2度，西半部仍可能因中層水氣移入出現局部雲量增加與短暫降雨。

氣象署提醒，22、23日東北季風減弱，全台氣溫將緩步回升，雖然白天舒適，但早晚仍偏涼，北海岸、東半部及大台北山區仍有零星降雨機會。下一波東北季風預計下周一（24日）再度增強，北台灣將再次轉涼。

