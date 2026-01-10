冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風

受冷氣團南下影響，北台灣民眾全副武裝抵禦低溫。（圖／方萬民攝）

中央氣象署表示，今（10）日晚間起受到大陸冷氣團南下影響，全台氣溫驟降，冷空氣將持續影響至下週一清晨，預估部分地區最低溫恐跌破10度，下週一甚至可能出現8度低溫。隨後兩波東北季風也將陸續報到，整體天氣轉涼、早晚溫差加劇。

氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。

白天高溫方面，明日北部及宜蘭約15至17度，花東約18至19度，南部則維持21至23度。至下週一白天，隨著冷氣團逐漸減弱，西半部高溫回升至21至24度，東半部約18至20度。

下週二、三將迎來另一波東北季風，並伴隨輻射冷卻效應，清晨氣溫持續偏低。中部以北與東北部低溫落在11至13度，南部與花東則約14至15度。白天高溫西半部介於21至25度間，東半部約20至21度。

下週四與週五東北季風減弱，各地氣溫回升，但中部與北部（尤其竹苗地區）仍受輻射冷卻影響，夜間低溫約13至14度。北市與南部約15至16度，東半部則為15至18度；白天中南部高溫上看25至26度。週六東北季風再度增強，天氣轉涼。

降雨方面，未來一週水氣偏少。週三前花東、恆春半島及基隆北海岸有局部短暫雨，西半部山區今晚至明晨，以及下週一晚至週二期間亦可能出現零星降雨。週四與週五水氣最少，多數地區為多雲到晴，僅東部及恆春地區有零星短暫雨。下週六隨著東北季風增強，基隆北海岸與東部、恆春半島將有局部降雨機率。

另外氣象署也提醒，下個週末在菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，強度若提升不排除成為颱風。雖然目前預估路徑將朝呂宋島靠近，對台灣無直接影響，但仍需持續觀察其動向。

