冷到發抖！3縣市低溫亮黃燈 今晚到明早最冷時刻來臨

奇美博物館與大英博物館攜手推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，今（28）日舉行開幕典禮。此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，並透過展場色彩與聲光設計，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。市長黃偉哲表示，奇美博物館繼2024年展出《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》引發廣大迴響後，這次攜手大英博物館推出《埃及之王：法老》，展現博物館深厚專業實力與國際信任，也讓市民近距離認識古埃及文明，使台南成為能與世界文明持續對話的重要文化城市。特別率團來台參與開幕的大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬博士表示，大英博物館自1753年成立以來，一直致力向大眾分享人類文明成果，此次與奇美博物館合作，希望讓台灣民眾近距離接觸古埃及歷史與文化。奇美博物館館長許家彰指出，博物館長期以大眾為核心，引進世界級文化內容，《埃及之王：法老》不僅呈現古埃及文明，也透過法老象徵的王權與信仰，引導觀眾思考歷史與當代社會的連結。奇美博物館說明，《埃及之王：法老》展出內容涵蓋珠寶、陪葬品、石雕、棺木及文書信件等多元文物，呈現拉美西斯二世、圖坦卡門

台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言