冷到發抖！3縣市低溫亮黃燈 今晚到明早最冷時刻來臨
中央氣象署今（28）日晚間發布低溫特報，受輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低。28日晚至明（29）日上午新竹縣、苗栗縣及金門縣有局部10度以下氣溫發生的機率，達黃色燈號寒冷等級。
氣象署指出，新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。根據低溫排行榜資料顯示，28日晚間10時30分，新竹縣關西工作站測得9.7度，為當時全台最低溫，連江縣馬祖測得10.5度，金門縣則測得11.8度。
氣象署提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。同時呼籲民眾留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，加強關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。
