冷到發抖！5縣市低溫特報 新北石門亮橙燈恐跌破10度

氣象署於今（25）日下午4點48分發布5縣市低溫特報，受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部地區天氣偏冷，其他地區亦在早晚時段感受寒意。氣象署強調，今日下午至明（26）日上午，新北市石門區可能出現持續10度或以下的低溫，並已啟動橙色燈號警戒，提醒民眾注意保暖措施。

氣象署於今（25）日下午4點48分發布5縣市低溫特報。（圖/氣象署提供）

根據氣象署資料，除了新北市外，桃園市、新竹縣、苗栗縣及金門縣則有可能出現10度以下的低溫，這些地區已發布黃色燈號，提醒居民小心應對寒冷天氣。氣象署強調，低溫可能引發呼吸道及心血管疾病，建議民眾加強保暖，尤其是老年人與幼童，應確保頭、頸、手與腳的溫暖。此外，使用瓦斯熱水器及電暖器具時，務必注意室內通風及用電安全。

氣象專家提醒，冬季為流感高發季節，民眾應注意手部衛生及咳嗽禮節，並在生病時留在家中休息。同時，農作物及水產養殖業者也需做好防寒措施，以減少寒害對生計的影響。

根據最新的低溫排行，今日下午4時40分，連江縣馬祖地區測得10.7度，為全台最低溫紀錄；新北市的富貴角與連江縣東引則同時測得10.9度，顯示寒流影響範圍廣泛且氣溫偏低。

