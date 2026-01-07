冷到發瘋！17縣市低溫特報 「這6地」恐跌到個位數
即時中心／潘柏廷報導
中央氣象署今（7）日下午4時29分針對17縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。
氣象署表示，7日、明（8）日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日下午至明日晚北部及東北部局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
因此，氣象署針對新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，發布非常寒冷的「橘色燈號」；另也對基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，發布寒冷的「黃色燈號」。
中央氣象署針對17縣市發布低溫特報。（圖／擷取自中央氣象署官網）
對此，氣象署呼籲民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
原文出處：快新聞／冷到發瘋！17縣市低溫特報 「這6地」恐跌到個位數
更多民視新聞報導
地牛翻身！台東近海10:23規模4.0地震 最大震度4級
還沒冷夠！今晨本島最低溫「差點跌破8度」 氣象署揭回暖時機
金色三麥惹風波！瓶裝蜂蜜啤酒日本賣更便宜 業者：停止在超商販賣
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 2
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
台南8度凍慘！中南部比北部還冷 專家揭「4大關鍵原因」
林得恩指出，中南部地區之所以在清晨出現比北部更冷的情形，主因可歸納為以下四項：一、輻射冷卻效應更強清晨約凌晨4時至7時之間，地表溫度受夜間長波輻射冷卻影響最大。中南部由於雲量少、空氣乾燥且風速微弱，有利地表熱能大量散失，導致氣溫快速下降。這種情況下，輻射冷...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
快訊／強烈冷氣團發威！18縣市低溫特報「跌破10度」 急凍到明晚
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（6）日上午10時56分針對18縣市發布低溫特報，提醒今日下午起至明晚，局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
凍番薯來了！17縣市低溫警戒 體感溫度恐破10度大關
中央氣象署今（6）日下午發布17縣市低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，6日晚間至後（8）日氣溫明顯偏低，全台有10度以下氣溫發生的機率。其中北部及東北部局部地區，6日晚至明（7）日晚有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
廚餘新制「3種類」不能回收！丟錯恐噴6000元…
生活中心／饒婉馨報導台灣為了防堵非洲豬瘟疫情蔓延，中央政府已正式實施「家戶廚餘禁入豬場」政策。新北市環保局為此調整回收流程，自1月1日起全面推行廚餘新制，不再需要煩惱生熟分類，僅需「瀝乾水分」即可回收。然而，若丟3大類不得回收的物品，將面臨現場拒收甚至可能依《廢棄物清理法》第50條，處新台幣1200元至6000元罰鍰。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 17
淑麗氣象／17縣市低溫特報！連凍3天成今冬最大挑戰
淑麗氣象／17縣市低溫特報！連凍3天成今冬最大挑戰EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團南下 估週三至週五有機會達寒流等級
今（6）日開始強烈大陸冷氣團南下，溫度開始逐漸下降，台南市楠西鹿陶洋清晨出現8℃的低溫，氣象署也針對18縣市發布低溫特報，局部地區氣溫會到10℃以下。專家分析，這一波強烈大陸冷氣團影響的時間比較久，從週三到週五，加上輻射冷卻效應，有機會來到寒流等級，到了週末白天回溫幅度也有限，提醒大家要特別注意保暖。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團發威! 新北石碇低溫8.4度 週五.六估更冷
生活中心／葉為襄、胡崇恩、SNG 台北報導2026年首波最強冷氣團蓄勢待發，這波冷氣團6號正式南下，離島最低溫，今天清晨測到5.8度、本島在新北石碇8.4度！但真正的低溫可能還沒到，時間點可能落在周五深夜到周六清晨，得等下周一地面高壓出海後，氣溫才會逐漸回升。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
養生教授咳嗽2個月「確診肺癌末期」 醫嘆：空污害了他！
一名平時注重養生且長年維持慢跑習慣的教授，因持續咳嗽2個月就醫，經檢查後確診肺腺癌第4期，癌細胞已轉移至腦部，最終仍不幸病逝。營養醫學醫師劉博推測，該教授罹癌可能與晨跑時吸入過多PM2.5有關，因此呼籲民眾當空氣品質不佳時應改於室內運動。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 156
寒流前菜！冷氣團＋輻射冷卻全台冷颼颼 6縣市亮橘燈低溫恐跌破6度
今天（6日）強烈大陸冷氣團南下，全台各地氣溫開始急速下降，中央氣象署16:32發布新一波低溫特報，全台有17縣市列入警戒區，其中北部6縣市亮起橙色燈號，最低溫恐跌到6度以下，但還未進入最冷時刻。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
入冬首波寒流在路上！明起急凍4天 專家示警：恐將跌至5度以下
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今早（6日）各地清晨降溫明顯，根據中央氣象署資料，平地最低溫落在台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.4度、台南...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
清晨最低溫8.4度！強烈大陸冷氣團影響 今17縣市低溫特報
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏8.4度。氣象署表示，今天（7日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，17縣市低溫特報。明天天氣如何？氣象署指出，明天（8日）持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼，周五到周六（9日到10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 9 小時前 ・ 4
冷到受不了！新北市石碇跌破10度 專家曝回溫時間點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（7）日全台各地冷空氣直掃，平地最低溫出現在新北市石碇區8.4度。對此，氣象專家林得恩表示，週六（10日）起，強烈大陸...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
還沒冷夠！今晨本島最低溫「差點跌破8度」 氣象署揭回暖時機
即時中心／高睿鴻報導強烈冷氣團襲擊全台，今（7）早出門上班課，許多民眾可能都會感受到，空氣相當寒冷。氣象署預報中心技正謝佩芸說明，今天清晨因冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫均相當低，台南以北、宜蘭等地的低溫都僅10至12度；北部、中南部內陸靠山區，甚至低於10度；花東及高屏也都低於14度；離島金門最低5.8度、馬祖6.8度、本島最低溫則是新北石碇8.4度、新竹關西及高雄內門不到9度，顯示各地都能感覺非常冷。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
新北8.4度！17縣市低溫特報 恐跌破5度成首波寒流
新北市石碇區為本島最低溫8.4度！中央氣象署對17縣市發布低溫特報、16縣市陸上強風特報，氣象專家吳德榮指出，明日至週六清晨強冷空氣壟罩，逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫、降至5度以下，並成為入冬以來首波「寒流」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發表留言
今晨8.5度超級冷！首波寒流「恐低破6度」到這天才回溫
生活中心／徐詩詠報導受到寒流影響，全台各地有感大幅降溫。截至今（7）晨5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。中央氣象署也持續發布低溫特報，指出受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台多縣市有10度以下氣溫發生的機率，其中金門縣將有機會出現6度以下。民視 ・ 9 小時前 ・ 發表留言