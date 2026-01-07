即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署今（7）日下午4時29分針對17縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署表示，7日、明（8）日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日下午至明日晚北部及東北部局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

因此，氣象署針對新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，發布非常寒冷的「橘色燈號」；另也對基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，發布寒冷的「黃色燈號」。

廣告 廣告





快新聞／冷到發瘋！17縣市低溫特報 「這6地」恐跌到個位數

中央氣象署針對17縣市發布低溫特報。（圖／擷取自中央氣象署官網）





對此，氣象署呼籲民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

原文出處：快新聞／冷到發瘋！17縣市低溫特報 「這6地」恐跌到個位數

更多民視新聞報導

地牛翻身！台東近海10:23規模4.0地震 最大震度4級

還沒冷夠！今晨本島最低溫「差點跌破8度」 氣象署揭回暖時機

金色三麥惹風波！瓶裝蜂蜜啤酒日本賣更便宜 業者：停止在超商販賣

