冷到睡不著？調整體質遠離失眠

一到一月，氣溫真的是越來越冷，時節也即將邁入小寒和大寒，有些人可能會冷到睡不著。這樣的現象和體質虛寒有關係，也和腎的陰陽不足相關，中醫 就有建議，其實可以按摩一些穴道，或是服用特定的食材，來讓冬季的睡眠品質更好。

氣溫驟降，路上行人包緊緊。有些人體質虛寒，容易手腳冰冷，反而在冬天會有失眠的症狀。中醫師 陳潮宗：「我們知道我們的身體裡面，有所謂的交感(神經)跟副交感，這個交感副交感就是身體的，以傳統來講就是一個陰跟陽，是輪值 在改變的時候，所以我們說冬至一陽生，就從陰轉陽 這個節氣裡面，會讓我們的陰陽不穩定，所謂的陰陽不交，就會有睡眠不好的問題。」

睡不好的人，可以適當的保暖四肢，甚至睡前泡腳放鬆。但你知道嗎，按摩這些穴道，也可以達到安神的效果。中醫師 吳明珠：「兩個耳朵連線，跟我們的鼻子這樣往上升，在這個交叉點的這個地方，有一個百會穴，當你在按壓的時候，給它順時鐘 順時鐘，上下吸氣，甚至於在我們的兩個眉毛中間，我們有個印堂穴，這個地方給他稍微刮一刮，給它稍微按壓 也是很好睡的。」

中醫提醒，入冬最需要注意的就是腎的陰陽強弱，腎陰是滋潤身體的汗血，陰虛容易口乾半夜醒；腎陽則是掌管體內運動的氣，陽虛容易四肢冰冷、難以入睡。想要睡好，除了從外部刺激穴道，我們也可以從內部，飲食調理下手。中醫師 陳潮宗：「第一個像酸棗仁，中藥裡面有個藥叫酸棗仁，是一個非常好的安神藥，第二個叫做茯神，茯苓的一個延伸的組織，茯神或者是像百合，這個都有安神的作用。」

俗話說「冬不藏精，春必病溫」，冬天對中醫來說，是器官修補的季節。一月到來，也代表時序即將邁入小寒和大寒，除了注意戶外保暖，睡眠品質也要兼顧，才能健康地迎接新年。

