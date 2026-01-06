生活中心／綜合報導

強烈大陸冷氣團南下，全台變成冷凍庫，卻有一名年輕人在跨年夜，熱血衝陽明山冷水坑，沒想到山上的低溫，讓他冷到動彈不得，完全無法下山，最後只好打119叫救護車，醫師就建議民眾即使短暫出門，也要做好全身保暖，尤其容易忽略的頭部、頸部。

民眾：「幸福嗎？很美滿！。」

所有人圍成一圈，把雙腳放入熱呼呼的溫泉，在台北市陽明山冷水坑，感受氣溫下降，泡溫泉的幸福感，還有家長帶孩子，邊看書邊暖身子。





冷到被「封印」！ 年輕人熱血衝陽明山 「冷到下不來」

民眾泡溫泉。（圖／民視新聞）

社區大學課程宋老師：「大家一起來走陽明山的古道，走完剛好吃完飯以後，我們就來這邊泡足湯，出發的行前通知，尤其像雨具跟禦寒衣物不可少，像脖圍帽子禦寒衣物。」

老師的話可要聽，厚外套、圍巾、毛帽都不能少，因為冬天來陽明山，變成冰棒下不了山，不是傳說。

民視記者林詠琪：「可以看到冬天來陽明山，泡泡腳是一大享受，不過得注意了，有年輕人跨年騎機車上來，想去擎天崗，結果冷到下不了山。」

講話顫抖、手指凍到發紅，跨年當晚，這年輕人衝陽明山冷水坑，但卻下不來，不是車壞了也不是迷路，而是身體被冷到封印，只好打119求救，急診醫師田知學分享這難忘案例，主訴寫著低體溫症，血壓或心跳出現異於平常的數值，還好檢查後人沒事，醫護也給他滿滿的溫暖。





冷到被「封印」！ 年輕人熱血衝陽明山 「冷到下不來」

冬天來陽明山一片霧茫茫。（圖／民視新聞）









台安醫院心臟內科醫師林謂文：「其實如果加上有下雨潮濕，加上流汗出汗的情況下，血管擴張之後，遇到冷空氣又血管收縮，加上所謂的血管擴張，有可能造成脫水，造成體溫加速散失。」

重機騎士：「手套一定要的，手很凍，你身體裡面就會感覺就很冷。」

民眾：「這些雨衣然後裝備，然後可能天雨落海要小心一點，這邊的路況跟我們山下的路況，差異蠻大的。」

即使是身體健康的年輕人，也會凍到懷疑人生，醫師建議天氣冷，要特別注意頭部、頸部與腳的保暖，並要隨時補充熱量、水分，有慢性病史、年長或免疫力低下的民眾，也要避免獨自外出遠行，民眾即使是短暫出門買個東西，保暖措施都不能少。

