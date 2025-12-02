冷到要下雪！今入夜東北季風增強 北部濕冷低溫下探14度

今晚東北季風開始增強，明日挾冷空氣南下，將出現明顯降溫。資料照，李政龍攝



今日（12/2）白天溫暖舒適，不過入夜後東北季風增強，迎風面北台灣雨勢將增大，溫度也將開始下降；明日（12/3）起冷空氣抵達，西半部低溫下探14度，中部以北超過3,500公尺以上高山可能降雪。氣象專家林得恩提醒，明晚至週四（12/4）清晨是這波降溫最顯著的時段，提醒民眾做好保暖，避免著涼。

氣象署指出，今日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜後因東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。

氣溫方面，清晨及入夜後各地偏涼，低溫約18至21度，白天北部、東北部及東部最高溫25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物。入夜後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。離島天氣：澎湖多雲，21至23度；金門晴時多雲，18至22度；馬祖晴時多雲，17至19度。

縣市預報。氣象署提供

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬結果顯示，強冷空氣將於明天白天抵達台灣，明晚至週四清晨將是這波降溫最顯著時段，西半部整天都在14至18度之間，花東也只有17至20度，中部以北、東半部3,500公尺以上高山有降雪機率，這波冷空氣會一直影響至週六（12/6）白天，接著各地雖逐漸回暖，不過早晚依然偏涼，清晨低溫約只有15度左右。

強冷空氣明日白天抵達台灣，明日晚間至週四清晨將是此次降溫最明顯的時候。翻攝自臉書林老師氣象站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北海岸、北部山區及東北部也局部降雨，最新歐洲模式模擬則顯示，明日東北季風增強，並挾強冷空氣南下，桃園以北、東半部有局部短暫雨，週四、週五水氣略淺，北海岸及東半部有局部短暫降雨機率。週末（12/6、7）東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率，各地氣溫回升，下週一（12/8）東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部及東半部有局部短暫降雨機率。

