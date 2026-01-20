冷到週五低溫探8度！北台灣濕冷多雨 高山有機會降雪

今天至週五強冷空氣籠罩，今、明北臺整天濕冷、北部、東半部有局部雨。（圖：報天氣臉書）

氣象署發布低溫特報！今天（21日）至後天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，新竹以北地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗、南投、雲林、嘉義地區及金門有10度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）地區：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣。黃色燈號（寒冷）地區：苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣。

氣象署發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署表示今天中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天偏涼；西半部及宜蘭夜晚至清晨低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其苗栗以北及金馬將有10度左右或以下氣溫發生的機率。預測北部及東北部高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度；天氣方面，由於環境水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、臺東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量偏多;若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。離島天氣：澎湖陰天，14至16度，金門晴時多雲，8至14度，馬祖陰時多雲，7至11度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天至週五強冷空氣籠罩，今、明北臺整天濕冷、北部、東半部有局部雨；週五白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部三天皆是晴時多雲，白天偏涼、早晚冷。這波冷空氣符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）機率最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右。因未達「寒流」，低溫遠不如上波，但由於濕冷、感覺特別冷，今明兩天2000公尺以上高山（太平山、合歡、雪山等）皆有降雪機率。

吳德榮表示週六至下週二各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨機率；氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間輻射冷卻強、早晚偏冷，日夜溫差大，下週二下午起至下週五，另一波弱冷空氣「東北季風等級」南下，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，持續觀察。