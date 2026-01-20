冷到週五！北台灣持續48小時低溫 一張圖看懂全台降溫時程

受到強烈大陸冷氣團南下影響，今（21）日起全台天氣將顯著轉冷。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至週五（23日），北台灣預計將出現長達48小時的低溫，部分地區氣溫將持續維持在攝氏10度左右。

濕冷感明顯 北台灣全天「凍」感十足

與上一波乾冷的寒流不同，這波強烈大陸冷氣團夾帶較多水氣。氣象署說明，北台灣今日為陰雨天氣，因缺乏陽光加溫，白天氣溫回升極不明顯，高溫僅約13至14度。

氣象署強調，北台灣及宜蘭地區因長時間低於14度，且有持續10度左右氣溫發生的機率，整天體感都會相當寒冷。中南部及花東地區雲量稍多，高溫約18至20度，亦有涼冷之感。

今晚至明晨最冷 7縣市低溫特報

氣象署預測，本波冷氣團「最冷時刻」將落在今晚至明（22）日清晨。台南以北、宜蘭及花蓮低溫普遍下探10至12度，局部空曠地區甚至可能出現8至10度的低溫。

針對低溫威脅，氣象署已對7縣市發布低溫特報。新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣為「橙色燈號」，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；苗栗縣及金門縣則為「黃色燈號」，有10度以下氣溫發生的機率。

迎風面防大雨 高山有望降雪

降雨方面，今、明兩天水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區需留意局部較大雨勢，桃園以北有短暫雨，花東及中南部山區亦有零星降雨。

若低溫與水氣條件配合，全台3000公尺以上高山有零星降雪或降霰機率；北部、宜蘭2000公尺以上高山亦有降雪機會，行經高山路段請留意路面結冰。

週五清晨仍冷 週末才會回暖

這波強烈大陸冷氣團影響將持續至週五。週五清晨各地氣溫仍低，白天起冷氣團稍減弱，氣溫略微回升，但整體感受依然涼冷。

真正明顯的回暖要等到週末，屆時風向轉為偏東風，水氣減少，北台灣高溫可望回升至20度以上，但清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大，民眾早出晚歸仍需注意保暖。