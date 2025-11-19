冷到醒！清晨15度起跳 週末轉晴下週再迎濕冷東北季風

全台今日持續受東北季風影響。清晨各地偏冷。（本刊資料照）

全台今（20）日持續受到東北季風影響，清晨各地偏冷，西半部與宜蘭低溫約15至16度，花東則落在17至18度，部分局部地區甚至更低。中央氣象署指出，白天起冷空氣逐漸減弱，北部與宜花高溫略升至20至22度，中南部及台東則有25至27度，體感較為舒適。不過大環境仍偏涼，早出晚歸需多加保暖。

迎風面降雨方面，基隆北海岸、宜花以及大台北山區仍有局部短暫雨；桃園以北、台東與恆春半島也可能出現零星飄雨。新竹以南則為雲量偏多、偶見陽光。離島方面，澎湖多雲時陰19至21度；金門多雲14至20度；馬祖陰時多雲13至16度，各地早晚都明顯偏涼。

白天會回暖？哪裡最有感？

氣象署表示，今起冷空氣減弱，中南部白天暖意回升最明顯，高溫上看27度，與北台灣形成超過10度的南北溫差。氣象專家也提醒，中南部日夜溫差大，仍要留意早晚偏涼的變化。北台灣及宜花雖有升溫，但幅度有限，多仍停留在20至22度之間。

週末暖回來，下週又變天？

氣象署預估，明天至週日（21至23日）東北季風減弱，各地天氣逐漸穩定，迎風面基隆北海岸、東北部與大台北山區依舊可能有局部短暫雨，但大部分地區多雲到晴。週末中南部白天暖意明顯，南部甚至有機會再次上看30度。

不過下週一（24日）晚上起，新一波東北季風增強，北部及東北部將再度轉涼並有降雨機會；下週二至週三（25至26日）水氣減少，各地逐漸轉乾，北台灣維持偏涼，其他地區白天晴朗、早晚涼爽。

風浪方面，桃園至台南、台東、恆春半島及離島易出現8至10級強陣風，沿海浪高約2至4公尺，海上作業需提高警覺。空氣品質方面，宜蘭與花東為「良好」；北部到高屏則多為「普通」。

