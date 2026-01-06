冷到開暖氣也要小心！ 台電示警「電熱毯開整夜」恐燙傷

台電提醒，使用電暖器時應與易燃物保持距離，避免發生危險。（示意圖／photoAC）

今天（6日）受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫下降，明天（7日）起將迎入冬以來首波寒流，平地最低溫可能降到5度以下。對此，台電提醒，民眾在使用暖暖包、電暖器、電熱毯等保暖時，除了要注意使用時間避免燙傷外，也要留意電線過熱導致跳電的問題。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，在使用暖暖包、電暖器、電熱毯取暖時，要特別注意的是，長時間接觸高於體溫的物體，就有可能會低溫燙傷，建議在使用暖暖包時應隔著衣物，避免長時間於同一部位上使用；電熱毯則應於睡前預熱半小時就關閉電源，不建議整夜使用，避免燙傷又能省電。

廣告 廣告

台電指出，使用電暖器時，應該和易燃物隔出一段距離，如寢具、衣物、沙發、窗簾等，要保持1公尺以上的安全距離，而無人使用時要記得關閉電源，避免發生危險也省電。

台電提到，電暖器會產生熱能，屬於高功率電器，若同一迴路上同時啟動多台高功率電器，容易讓用電超過負荷量，可能讓電線過熱跳電，甚至引發火災，提醒民眾切勿將電暖器、電鍋等家電的插頭插在同一條延長線上。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

房市核彈2／土方清運新制釀哄抬價格 憂市場壟斷建築大老喊「STOP」

好市多宣布調漲會員年費 4月起統一漲至1500元

月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了