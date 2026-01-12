冷到骨子裡！持修積善 x 寶佳基金會暖進秀林偏鄉弱勢家門

▲村長及志工夥伴進行輸送物資到部落家庭。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】強烈寒流連日籠罩全台，氣溫驟降宛如一夜入冬，花蓮多處清晨測得10°C以下低溫，中央氣象署持續發布橙色燈號警示，全台已有多起因低溫猝死或心肺功能停止案例。天氣雖冷，但社會角落裡有一股不容忽視的溫情力量正悄然升起——社團法人花蓮縣持修積善協會攜手財團法人寶佳公益慈善基金會，結合地方村長洪明輝志工團隊，深入秀林鄉寒冷的偏鄉家戶，將一份份愛心送進最需要的手中。

「這個冬天太冷了，很多人連一床厚棉被都沒有。」秀林鄉水源村長洪明輝一語道破寒冬中弱勢家庭的真實處境。村內許多獨居長者、行動不便者或低收入戶，家中連電暖器都沒有，一到夜裡溫度直落，鐵皮屋內宛如冰窖。

▲物資陸續上車。

長期挹注資源在花蓮的財團法人寶佳慈善基金會，每年捐出大批「愛心食物包」，提供整個關懷行動所需的核心物資。協會訪視員將這些資源逐戶配送，為弱勢家庭點起寒冬中的希望燈火。

其中令人動容的故事，是化名「小龍」的個案。小龍因疾病導致行動不便，無法工作，長年獨居在一處簡陋鐵皮屋。過去他只能靠微薄補助金度日，一入夜屋內冷得刺骨，常常冷醒至天明。訪員志工送來厚毛毯、保暖背心與食物包，他激動得紅眼眶，顫聲說：「謝謝大家的愛心，有人記得我。」

▲訪視員給予個案關懷並將生活物資送達。

除基金會主力挹注物資，林月玲女士也自發捐贈數十條冬被與毛毯，讓訪員能補足最急迫的家庭所需。善心人士洪慈妤長期提供基本生活物資如清潔劑、日用品，讓生活物資匱乏的戶數也能安心過年。

持修積善協會理事長施慧萍表示：「感謝各界企業團體愛心參與，特別是財團法人寶佳基金會長年關注花蓮，給予資源，成為前線服務的最強而有力的後盾，得以隨時補給。以及洪明輝村長與志工團隊長年關懷部落生態，如果沒有各界的協力支援，我們很難在這樣寒冷的時刻，立刻動員、立即送達。」氣候異常已成新常態，偏鄉的脆弱家庭更需要持續性的支持，讓關懷的得以延續。當極端氣候帶來生存挑戰，我們也看到人性中最柔軟卻最有力的部分正在綻放—這份暖意，不只是為了溫度，更是為了讓每一個角落都不被遺忘。（照片記者劉瑞娜翻攝）