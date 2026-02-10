冷到「爆」？大樓天降磁磚雨 婦遭砸頭部手臂受傷

苗栗一處社區大樓發生磁磚剝落砸傷人事件。（圖／東森新聞）





今（10）日上午9點多，苗栗頭份一棟社區大樓突然有磁磚剝落掉下來，導致一名67歲黃姓婦人被砸到手臂跟頭部緊急送醫，但大樓外牆為何掉磁磚，警方已經介入釐清。

救護車獲報趕來社區大門前，一名婦人經過包紮，右手臂被固定起來，還好她還能自己走上救護車，不過好端端的竟然從樓上掉落磁磚，當場砸到她的頭部跟手臂。

民眾vs記者：「我剛有聽到很大聲啊，（你是說聽到掉下來的聲音磁磚），對啊，（所以有看到救護車來），有啊有救護車啊，（有多少人被打到），只有一個，對啊住戶有聽到聲音。」

事發在上午9點多，苗栗頭份市一處社區大樓，樓上磁磚剝落掉下來，當時67歲黃姓婦人正在中庭做清潔作業，磁磚當場打到頭部跟手，她嚇的先躲進室內，後來發現是大樓外牆磁磚惹的禍。事發當下，警方及救護車都趕來，要了解磁磚為何掉落。

頭份消防分隊隊員鄭舜文：「60多歲女性遭磁磚砸傷，導致後腦勺跟手部有疼痛情形，給予骨折固定。」

據了解，這棟社區屋齡11年而已，並非老舊大樓，竟然會發生磁磚砸人意外，現在要釐清是天氣因素還是有維護管理不當，相關責任還是得由管委會再釐清。

