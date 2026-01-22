冷到0度硬撐「蓋3床被」拒開暖氣！孝子「1招」全網大讚

生活中心／吳宜庭報導



近日，「老人不捨開空調，兒子將遙控器帶走」相關話題登上微博熱搜，引發大量網友討論與共鳴。事件發生在中國安徽省阜陽市，一名90歲高齡的老母親因長期節儉，捨不得花電費取暖，即使在寒流來襲、氣溫降至冰點的情況下，仍堅持不開空調，僅靠蓋「3床棉被」禦寒。看似平凡的生活片段，卻映照出許多家庭中長輩與子女之間熟悉又動人的互動。





室內0度拒開暖氣省錢！90歲母「蓋3床被」硬撐...孝子「霸氣1招」：超暖心

母親為省電費，在趨近零度的天氣，仍堅持不開空調，僅靠「3床棉被」禦寒。（圖／翻攝自微博）

根據《海報新聞》報導，王先生表示，母親獨自居住在老家，房屋為老式建築，禦寒效果不佳，若不開空調，室內溫度幾乎與室外相同，最高僅約零度，有時可能降至零下，還曾出現結冰情況。然而母親總是對家人說「不冷」，即便夜晚也只是蓋著三床厚重棉被入睡。近日安徽多地出現雨雪與明顯降溫，王先生因擔心母親身體狀況，特地返家探視，才發現母親依舊未開空調取暖。

室內0度拒開暖氣省錢！90歲母「蓋3床被」硬撐...孝子「霸氣1招」：超暖心

王先生打開空調，並將遙控器「沒收」帶走，避免母親再次因節省電費而受寒。（圖／翻攝自微博）

眼見母親強撐身體、嘴硬說不冷，且多次勸說無效後，王先生當下決定直接打開空調，並將遙控器「沒收」帶走，避免母親再次因節省電費而受寒。他坦言，母親其實很怕冷，只是多年勤儉成習慣，總是「騙孩子說不冷」。王先生也表示，待天氣轉暖後，會再回家關掉空調。相關影片曝光後，讓不少網友直呼心酸又暖心，紛紛留言「把遙控器帶走的做法看似霸道，但背後卻是沉甸甸的牽掛」，認為這正是許多家庭的真實寫照，也提醒子女多留意長輩的生活細節，別讓節省成了影響健康的隱憂。對此，有營養師特別發文提醒，當室溫低於18℃時，老人血管收縮會導致血壓驟升，心腦血管疾病風險顯著增加。





