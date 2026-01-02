冷吱吱民眾沒熱水洗！冷氣團襲來 賊偷6戶熱水器

男子光天化日之下偷走熱水器。（圖／東森新聞）





冷氣團報到，各地冷颼颼，大家都想好好在家洗個熱水澡。但基隆安樂區住戶跨完年回家，發現放在室外的熱水器整台被偷。而且附近一共有6戶民眾受害。現在他行竊的監視器畫面曝光，發現他手腳俐落，短短5分鐘就能偷走一台，還專挑知名品牌，懷疑他把熱水器拿去變賣，因為最高可以賣到7千塊。

穿著黑色背心的男子，躲在防火巷用掃具戳著高處監視器，隨後又將目標轉移到旁邊的新式熱水器，小心翼翼拆除管線，不到5分鐘，整台熱水器被拆下來，還被裝進黑色塑膠袋裡，男子光天化日之下 ，將熱水器扛在頭頂上偷走，完全不顧冷氣團來襲，沒熱水住戶怎麼洗澡。

遭偷熱水器住戶：「早上我差不多5點40分左右，在刷牙洗臉的時候，還有熱水可以用，晚上6點半左右要洗澡，刷完牙冷水用完了，要開熱水 ，(發現)熱水怎麼一滴都沒有。」

基隆市安樂區住戶真的快要氣炸，什麼不偷偷走熱水器，氣得報案。

遭偷熱水器住戶：「我現在也不敢馬上裝，裝好了，他會再來拆，(今天怎麼辦)，這幾天回我媽媽家那邊洗。」

小偷疑似抓準大家元旦都在外慶祝，因此趁機行竊，偷走一樓的戶外熱水器，受害的還不止這家，五福里有2戶被偷，隔壁六合里更誇張，4戶被偷，光是基隆安樂區這一帶，一共有6戶受害。」

加上他每回做案時間，不超過五分鐘，一連串絲滑操作，不排除是有共犯幫忙。

安樂派出所副所長魏文章：「警方均依規定受理，目前已鎖定涉案犯嫌，正積極查緝中。」

因為當地社區多為傳統防火巷 ，加上避免一氧化碳中毒風險，不少家庭把熱水器裝在1樓室外，卻成了竊賊目標，而且還專偷知名本土品牌新式熱水器，因為變賣後最高可賣7千，火大的住戶只求趕快抓到小偷，因為沒有熱水器的他們，心比外面天氣還要寒 。

