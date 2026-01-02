即時中心／林耿郁報導

今（3）天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地，有局部10度以下低溫發生，應特別注意保暖措施。

冷到不行！今晨6點全台平地最低溫出現在馬祖東引，僅6.5度；本島平地最低溫則出現在嘉義縣竹崎鄉「紫雲氣象站」的7.6度；山區方面，玉山已達零下5.9度、合歡山零下4.5度。

氣象署呼籲，民眾使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒，高山應留意路面結冰溼滑狀況。

到了白天，北部及宜、花高溫約15至18度，中南部及台東約20至22度；降雨方面，北方乾空氣影響，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，14至18度，金門晴時多雲，9至14度，馬祖陰時多雲，8至11度。

東北風偏強，桃園至雲林、台東、恆春半島沿海，以及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率；各海面浪高約3至5米；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團持續影響，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

原文出處：快新聞／冷吱吱！今晨最低溫僅6.5度 全台19縣市低溫特報

