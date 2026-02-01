冷吱吱！今晨最低溫9.3度 白天高山有望降雪

即時中心／林耿郁報導

今（2）天持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北、宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，高溫約16、17度，中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。

據氣象署資訊，今天最低溫出現在馬祖南竿的9.3度C；本島平地方面，最低溫出現在桃園平鎮、新竹湖口的12.6度C，新北石門也只有12.7度C；山區方面，玉山風口零下3.4度C、雪山圈谷-1.5度C，合歡山則為0.4度C。

白天若溫度與水氣條件配合，三千公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

降雨方面，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，之後逐漸轉變為多雲的天氣形態。

東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區，以及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖，有局部平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，午後可能挾帶微量境外污染物移入，影響本島及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

