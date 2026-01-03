冷吱吱！冷氣團發威中南部上榜低溫排行 鄭明典：高雄台南應該是第一次

寒流持續發威，全台各地降下低溫，因輻射冷卻影響，中南部部分地區甚至比北部還冷。周永受攝



今（3）日由於受到大陸冷氣團影響，台灣各地都出現低溫，部分地區甚至有10度以下氣溫發生的機率，對此根據中央氣象署觀測，今日本島平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉，只有7.2度，南部地區也多處地方氣溫低於10度，前中央氣象局長鄭明典也在臉書發文表示，高雄、台南上榜，這應該是第一次！

今日清晨台灣低溫排行。取自鄭明典臉書

臉書粉專「觀氣象看天氣」發文表示，由於中南部輻射冷卻發威，中南部低溫普遍在9-12度之間，部分地區甚至比北部還冷。鄭明典也在臉書分享今日中央氣象署發布的低溫排行，其中高雄與台南都有地區上榜，讓鄭明典也驚嘆「這應該是第一次！」

因大陸冷氣團影響，中央氣象署也在今日發布低溫特報，表示今天上午至晚間局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

