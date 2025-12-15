冷吱吱！太平山及燈篙林道仍吸引不少遊客前往

今年入冬以來首波大陸冷氣團於十四日晚間起影響全台，太平山員山的燈篙林道仍有許多遊客不畏寒冷前往賞景。（擷取宜蘭縣燈篙林道促進會官網）

記者林坤瑋／宜蘭報導

今年入冬以來首波大陸冷氣團於十四日晚間起影響全台，海拔約二千公尺的太平山遊樂區出現濃霧，溫度僅有三度，體感溫度更低，與平地溫差明顯，仍有許多遊客不畏寒冷前往賞景。此外，宜蘭員山的燈篙林道也成為遊客新寵，這條步道兩旁種植各種櫻花，每年二至三月都會綻放成櫻花林，雖然目前尚未到花期，但已有遊客前往踏青。

太平山遊樂區內宜專一線八點五里處近期上邊坡持續發生坍方，先前僅開放部分園區，十五日上午七時三十分恢復開園。林業署宜蘭分署表示，這波大陸冷氣團，太平山遊樂區僅出現濃霧，溫度僅有三度，體感溫度更低，但仍有許多遊客不畏寒冷前往賞景。

冷吱吱，員山的燈篙林道發生了違規露營事件。有民眾十五日上午前往健行時，發現在山頂處有人搭起一頂綠色帳篷，帳篷外還擺放著鞋子。該民眾嘗試勸導帳篷內的人，但對方沒有回應，只好通知園區志工。等志工抵達現場時，帳篷已經不見蹤影。其他民眾表示，由於當地有公告禁止露營，應該遵守相關規範，做一個守法的公民。

燈篙林道促進會總幹事林建成呼籲遊客不要在該區域露營。他強調，雖然這裡是公有地，促進會沒有強制執法權，但仍希望露營的朋友們能夠配合規定。