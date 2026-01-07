冷吱吱！強烈大陸冷氣團來襲 昨全台非創傷OHCA共26人

〔記者陸運鋒／新北報導〕今明受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。消防署統計，昨(6日)全台非創傷OHCA(到院前心肺功能停止)救護案為26人。消防署提醒，氣溫劇烈變化容易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意家中長者健康狀況，如果發現身體不適應立即尋求醫療協助。

據統計，今年元月1日至6日，非創傷OHCA人數共173人，包括1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人、6日26人，消防署表示，此數據是否與天冷直接相關，尚無法證實。

消防署指出，民眾要多關心家中長者的日常生活起居與活動時的安全，及注意低溫對健康造成的危害，尤其是高風險的慢性病族群，如有糖尿病、高血壓、高血脂患者，或有抽菸習慣、肥胖者，曾有中風、心絞痛病史者等，一定要做好保暖防護，以免造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

此外，天冷很多人喜歡使用電暖爐，應牢記「5不1沒有」，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。爐火烹調則務必謹記「人離火熄」，避免因暫時離開現場導致食物煮焦釀災。

