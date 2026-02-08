冷吱吱！彰化藥膳湯店6點湧人龍 100份25分賣光光

彰化市民眾不畏寒流來襲，清晨6點多排隊要買熱湯禦寒。（陳姓民眾提供）

冷氣團來襲，雖天氣冷颼颼，但8日清晨彰化縣多家販售熱湯的店家已湧現人潮，其中彰化市一家無名藥膳湯早上6點多就出現排隊人龍，有民眾一次買了8包熱湯，店家準備了一個晚上的食材，不到半小時就賣光光！

「這種天寒地凍的天氣，就是要先來碗熱湯。」排隊民眾表示，這家藥膳湯平常生意就不錯，他預想在寒流來襲下，生意應該會更好，因此早上6點就來，沒想到已經有人在排隊，還好他來得早，還有買到一家人要喝的湯，晚點來恐怕就買不到了。

店家表示，他們都在前一晚準備藥膳大補湯的食材，並且要經過4小時的燉煮，湯裡的料有中藥材、菜頭、豆筍、素腰片、素麵腸等，今天準備了大約100份的料，約25分鐘就已賣完。

寒流來襲，彰化縣深受民眾喜愛的熱湯選擇頗多，今天除了彰化市無名藥膳湯一早就有排隊民眾，花壇鄉菜市場內的羊肉湯也極受民眾歡迎；另外，大村鄉的當歸鴨湯也是許多老饕的最愛。

