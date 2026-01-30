冷夜不孤單 斗六警化身守夜燈火 陪迷途老翁平安返家

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】深夜寒風中，雲林縣斗六市街頭日前出現一名老翁獨自徘徊、神情茫然，夜色與低溫讓人不禁為其安危捏把冷汗。斗六警分局員警巡邏時接獲民眾通報，立即趕赴現場關懷協助，耐心安撫並逐步釐清身分，最終成功護送老翁平安返家，在冷夜中點亮一盞守護長輩的溫暖燈火。

斗六分局表示，莿桐分駐所巡佐賴立祥與警員唐冠宇，當時執行深夜巡邏勤務，接獲熱心民眾報案，指稱轄區內有一名年邁老翁獨自在街頭來回走動，步伐緩慢、神情焦慮，疑似迷途。員警獲報後不敢大意，立即趕赴現場查看情況。

警方到場後，發現老翁站在路旁不斷張望，對周遭環境顯得十分陌生。經主動關懷詢問，老翁言談間思緒混亂，無法清楚說出姓名及住家位置，對時間與方向的認知也明顯不足。員警研判，老翁疑似因精神狀況不佳，於深夜趁家人未注意時自行外出，才會在街頭迷失方向。

考量老翁年事已高，且深夜氣溫偏低，警方不急於詢問，反而放慢腳步、降低音量，陪伴老翁在路邊稍作休息，細心安撫其不安情緒。員警一邊耐心傾聽老翁斷斷續續的片段記憶，一邊比對相關資料，透過多方查證逐步縮小範圍，終於成功確認老翁身分。

在確認身分後，警方隨即聯繫家屬，電話那頭傳來焦急又如釋重負的聲音，家屬表示老翁晚間突然外出，家人四處尋找未果，心急如焚。警方隨後親自將老翁安全護送返家，家屬見到老翁平安無恙，激動之情溢於言表，頻頻向警方表達感謝，對員警的即時協助深表感激。

分局長李宗儒表示，隨著高齡化社會來臨，長者走失事件時有所聞，警方除了執行治安勤務，更肩負守護市民安全的重要責任。他呼籲，家中若有年長者或精神狀況不穩定者，務必多加留意其日常作息與夜間動向，可配戴聯絡資訊、定位設備或加強陪伴防護，結合家庭與社會力量，共同守護長輩安全，讓每一個夜晚都能平安落幕。