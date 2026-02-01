冷天喝熱咖啡反而偷走體溫！醫列5種「假暖食物」難怪你越吃越冷
冷氣團一波接一波報到，全台多地低溫特報，部分地區甚至跌破10度。天氣一冷，許多人直覺反應就是「喝點熱的撐一下」，希望靠飲食對抗寒意。
但胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書提醒，不少看似暖心又暖身的食品，其實只是短暫騙過感覺神經，不僅禦寒效果有限，還可能讓人喝完更冷、更疲倦。若只靠熱飲硬撐、忽略真正的保暖措施，當血管過度收縮時，甚至可能提高心肌梗塞等心血管意外風險。
1.高糖熱飲：暖的是舌頭，卻擾亂產熱節奏
「熱熱喝下去」不等於真的能禦寒。寒流來襲時來杯熱奶茶、黑糖飲或甜湯，雖然療癒，但黃軒醫師指出，高糖飲品會讓血糖瞬間飆升，隨後又因大量胰島素分泌而快速下滑。血糖大起大落，反而會讓身體誤判能量狀態，降低產熱效率，同時造成末梢血管收縮，導致手腳更冰冷。
2.油炸高脂食物：吃得很撐，身體卻忙著救火
不少人一冷就想來點炸雞、薯條，以為「油脂多比較耐寒」，但事實恰恰相反。高油脂食物會增加腸胃消化負擔，身體必須將大量血流調度至消化系統，導致皮膚與四肢的血液供應下降，結果就是「肚子很飽，身體卻一直抖」。
3.麻辣食物：刺激神經，卻加速散熱
麻辣鍋、重辣料理常被視為冬季聖品，但其實潛藏「假熱感、出汗散熱、腸胃負擔」3大地雷。原來，辣椒並不會真正提升體溫，而是刺激痛覺與溫度感受器，讓神經誤判。一旦流汗，體表散熱速度反而加快，體溫自然容易流失。
4.熱咖啡因飲品（咖啡、濃茶）：溫度不等於禦寒
即使是熱飲，只要含有咖啡因，也未必有助保暖。咖啡因會刺激交感神經，造成末梢血管收縮，讓手腳血流減少、越喝手腳越冰冷；同時具利尿作用，水分一少，進一步削弱體溫調節能力。不少人喝完當下覺得暖呼呼，但約半小時到一小時後，卻明顯感覺更冷。
5.酒精飲品：表面暖，核心體溫卻在流失
烈酒入喉暖在心，很快全身都變得熱呼呼。小心，這其實是「暖錯方向」的經典案例。因為酒精會讓表層血管擴張，雖然會立刻覺得熱、臉紅、身體暖，但這只是「錯覺」，實際上體內熱量是快速散失至皮膚表面，使核心體溫下降，禦寒能力變差。這也是為什麼寒冬中醉酒的人特別容易出現低體溫風險。
身體「持續產熱」才真正禦寒！3類食物別吃錯打造身體暖暖包
冬季飲食的重點不在於「當下有多熱」，而是能否讓身體長時間維持穩定產熱。單靠刺激感覺神經的食物，只會帶來短暫錯覺，甚至讓身體付出更大的代價。
「讓你流汗的，不一定能禦寒；吃完還不發冷的，才是真的暖。」黃軒醫師建議，想在寒冬中真正保暖，應從飲食下手，選擇能穩定產熱的三大類食物，幫身體打造長效型「暖暖包」。
充足蛋白質：消化過程能產生熱能，溫暖感覺更持久。建議多吃雞蛋、豆腐、魚類、雞肉、瘦肉、無糖豆漿等。
適量好脂肪：例如堅果、橄欖油，穩定釋放能量，幫身體保溫。
溫和辛香料：例如薑、蔥、蒜，能促進血液循環，讓身擬由內而為暖起來。
