冷天暖呼呼！羅浮溫泉美白肌膚舒緩身心 開幕4年泡湯人數破10萬

桃園復興羅浮溫泉開幕滿4年，迎來泡湯人數突破10萬人次。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕受惠濕冷天氣，近日清晨溫度偏低，桃園市復興區2021年11月開幕的「羅浮溫泉湯池」迎來暖呼呼的泡湯旺季。市府風景區管理處統計，羅浮溫泉湯池開幕滿4年，截至上月底泡湯累計人數突破10萬人次，去年月平均泡湯2055人次、今年月平均泡湯3120人次，增幅51.9%，其中上個月單月湧入4633人次，是除了試營運以外單月最多人次。

風管處長廖育儀今(28)日表示，羅浮溫泉在2017年重新開挖出第一口溫泉井、規劃羅浮泡腳池，後續建置羅浮溫泉湯池，在戶外共設6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富碳酸氫鈉的鹽泉，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心獲得舒緩；SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，池區還有兒童遊戲池、賞景池，以及引流自小烏來溪流的冷水池等劃分。

廖育儀說，羅浮溫泉會館也提前公告羅浮溫泉湯池明年農曆春節連假期間，僅在明年2月14日至16日(小年夜前一天至除夕)共休園3天，2月17日(大年初一)至22日(大年初六)均正常營業；營業時間維持上午10點至晚間8點，歡迎大家新春相揪來泡湯。

另外，致力有機生活的桃園在地品牌「蕃薯藤TINA家族」，也來到羅浮打造「蕃薯藤羅浮溫泉會所」，前年與市府簽約合作，以按度計費方式由風管處提供溫泉，規劃足湯、大眾裸湯，並推出全新的湯屋居所，是湯屋也是客房，雖不提供過夜入住，但遊客能待滿8小時，慢慢享用館內一切設施，也補足羅浮溫泉不能泡裸湯和提供家庭湯屋的不足。

羅浮溫泉湯池，在戶外共設6口大眾池，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富碳酸氫鈉的鹽泉。(記者李容萍攝)

致力有機生活的桃園在地品牌「蕃薯藤TINA家族」，也來到羅浮打造「蕃薯藤羅浮溫泉會所」。(記者李容萍攝)

「蕃薯藤羅浮溫泉會所」規劃足湯、大眾裸湯。(記者李容萍攝)

