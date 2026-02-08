冷平流持續進入台灣！專家曝最凍、「真正溫暖起來」的時間

記者李鴻典／台北報導

好冷！你今天有被冷醒嗎？氣象專家吳聖宇今（8）天上午貼圖指出，從台北站過去24小時的溫度、相對濕度變化可以看出，溫度呈現一路緩降的趨勢，相對濕度也同時在往下降。

吳聖宇今（8）天上午貼圖指出，從台北站過去24小時的溫度、相對濕度變化可以看出，溫度呈現一路緩降的趨勢，相對濕度也同時在往下降。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

吳聖宇說明，通常這代表露點溫度也在下降中，冷平流正持續進入台灣，預估今天下半天、夜間到明天清晨之前將達到最高峰，目前台北站氣溫已經降到11.1度(09:30)，應該很有機會順利達到10.4度寒流的門檻標準。

吳聖宇進一步表示，今天清晨台灣本島平地最低溫則是新北石門富貴角的8.0度，其次是桃園楊梅8.3度，新竹關西8.4度等，普遍都比昨天低了3~4度左右，而且是依靠冷平流實際帶來的降溫，跟輻射冷卻無關，是紮紮實實的冷空氣低溫。

吳聖宇說，今晚到明天(09日)清晨台南以北到花蓮都市地區的低溫已經報到了8~11度之間，空曠地區有機會降到6~8度或以下，高屏及台東都市地區低溫則是預報在11~13度，空曠地區有機會降到8~10度間，務必要注意低溫，尤其是下半天轉乾之後，留意輻射冷卻造成的低溫現象。

吳聖宇也說，明天(09日)白天各地才會較為回溫，不過真正要溫暖起來可能要等到週二(10日)的白天開始了。

