冷得晚！烏魚子「油脂豐富」口感更好！迪化街：價格持平

年節餐桌必備的烏魚子，您準備好了嗎？（圖／東森新聞）





農曆新年倒數一個多月！年節餐桌必備的烏魚子，您準備好了嗎？走一趟台北迪化街，業者表示今年價格跟往年差不多，但今年因為冬天來得晚，油脂變豐富、厚度也變厚，吃起來可能更黏牙、口感更好！就連基隆的捐血活動，也應景，送4兩的免費烏魚子。

一早來排隊，先量血壓再抽血，手腳可不能慢，因為抽完血烏魚子直接入袋 。



就是這一對4兩的烏魚子油油亮亮，比一比還跟手掌一樣大，如果是養殖的市價換算一對大約2000多元。基隆中山區９號上午舉行公益捐血活動，前100名捐500cc，烏魚子免費吃，民眾熱烈瘋搶。

廣告 廣告

民眾：「平常沒什麼機會吃烏魚子，想說有機會就來吃一下。」

民眾：「本來是上個月要捐，但沒時間，正好今天（1/9）有，就過來捐一下。」

抽血換烏魚子真的划算，因為接下來就是過年，不少家庭必備年菜都用得到，但更多人好奇的是今年價格有漲嗎，來看看年貨大街。

台北迪化街的烏魚子，業者透露價格跟去年差不多，以這一對6兩的來看，每斤一樣是2600元，但老闆提到厚度也比之前的還要厚。

今年冬天來得晚，烏魚子產量增多，雖然秤起來重量差不多，但油脂豐富，吃起來會更有黏牙感，以養殖烏魚子均價來看，迪化街4兩賣2200元，6-7兩2600元，8兩則是3600元，跟往年相比沒有太大漲幅。

迪化商圈發展促進會常務理事吳偉棟：「今年買氣的話，目前是差不多還是沒有到很明顯，可能要到接近過年時再看看。」

買氣還沒開始，但業者提到目前產量充足，貨也備齊就等年貨大街熱鬧開賣。

更多東森新聞報導

獨家／超佛心！ 高雄市中心「鍋燒麵45元、香腸炒飯40元」

新開「早午餐」貴出台北天花板？ 荷包蛋「1份140」

日本1超夯飲品進軍台灣 價格甜翻！網嗨：不拿會後悔

