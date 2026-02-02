冷得要死的冬天還要持續6週？ 土撥鼠日菲爾大師「見影」

美國賓州彭格蘇塔維尼的土撥鼠菲爾在2026年2月2日的「土撥鼠日」，預測今年冬季還要再持續6週。美聯社



美國週一的傳統「土撥鼠日」活動中，用來預測冬天是否將持續下去的土撥鼠菲爾，看到了自己的影子。這意味著目前壟罩北半球的嚴冬將要再持續6週，對於受夠今年酷寒的人來說，是個壞消息。

週一一早，在賓夕法尼亞州西部的「火雞丘」（Gobbler’s Knob），數萬民眾冒著約攝氏零下15度的極端低溫，等待彭格蘇塔維尼（Punxsutawney）的土撥鼠菲爾（Phil）從樹幹的棟爬出來預測結果。彭格蘇塔維尼土撥鼠俱樂部守護者翻譯了菲爾的年度預測，宣布牠看到了自己的影子。

消息傳出時，人群響起一陣夾雜著歡呼與喝倒采的聲音。極為寒冷的天氣讓觀眾裹得密不透風，舞台上的人也得靠跳舞來取暖。

通常，在預測結束後賓客可以排隊上台和菲爾拍照，但今年主持人表示天氣實在太冷，擔心讓土撥鼠菲爾待太久會受凍。因此，主辦單位要求觀眾站在舞台前轉過身，以「自拍」的方式與菲爾合影。

根據俱樂部的傳統，如果菲爾沒有看到自己的影子，就代表春天會早到；如果看到了影子，冬天就會再持續6週。歷史數據顯示，菲爾預測「冬天延長」的次數遠多於「春天早到」。

《今天暫時停止》鞏固了菲爾的「正宗」程度

這項年度儀式可追溯至一個多世紀前，與歐洲古代的農業傳統有關。而自1993年比爾墨瑞（Bill Murray）主演的電影《今天暫時停止》（Groundhog Day）上映以來，彭格蘇塔維尼的土撥鼠日尤其受到注目，規模大幅增長。

菲爾並非週一唯一在這天預測氣象的動物。美國、加拿大乃至全球許多地方都有正式或非正式的土撥鼠日活動。追蹤各類預測的網站負責人維諾斯（Michael Venos）向美聯社表示，週一早期的結果呈現「兩極化」。

除了菲爾，喬治亞州的土撥鼠李將軍（General Beauregard Lee）、紐約的哈瓦那犬Gidget，以及阿拉巴馬州的負鼠伯明罕吉爾（Birmingham Jill）都預測冬天會延長。

然而，俄亥俄州的土撥鼠Buckeye Chuck、北卡羅萊納州的土撥鼠Fig Newton，加拿大新斯科細亞省土撥鼠Shubenacadie Sam，甚至還有俄亥俄州的一條鱸魚Benny，以及賓州的一隻雪貂Jessup Giuseppe都預測春天將提前降臨。

維諾斯預計今年將統計約100場類似的動物預測活動。

冬至與春分中間的節慶

儘管天氣寒冷，許多人仍視土撥鼠日為重要的節慶社交活動。來自匹茲堡的麗莎第十次參加菲爾的慶典，她形容這像是「把萬聖節和跨年混在一起的節日」，打破冬天的沉悶。

賓州社區與經濟發展秘書賽格表示，前往會場途中車外溫度僅有攝氏零下約15度，他認為這項活動是一種「團結的力量」，在嚴酷的時節把人聚在一起，展示出賓州最好的一面。

雖然守護者們堅持他們能聽懂菲爾透過眨眼、咕嶥和點頭傳達的「土撥鼠語」，判斷菲爾是不是見到了自己的影子，專業氣象學家提供了其他的科學觀點。AccuWeather氣象專家帕斯特洛克（Paul Pastelok）指出，週一凌晨彭格蘇塔維尼上空有雲層移入，帶來了些微飄雪。他預測未來一週美國東部仍將維持低於平均水平的寒冷天氣。

土撥鼠日定於 2 月 2 日，正好是冬至與春分之間的中點。這段時期在凱爾特曆法和基督教的「聖蠟節」（Candlemas）中也都佔有重要地位。

