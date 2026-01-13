冷戰多年成永別！女星淚崩奔曹西平靈堂：一直把他放在心裡

顧婕淚崩悼念曹西平。（圖／東森娛樂）





藝人曹西平上月底驟逝，今（13日）開放悼念第4天，陳大天、卡古、鍾欣凌、藍心湄、邱瓈寬、逸祥、顧婕等人都到場致意。資深女星顧婕受訪時更哭到泣不成聲，回憶兩人長達25、26年的交情。

談及曹西平，顧婕憶起與他相處的種種回憶，「我到金門勞軍的時候，他非常的照顧我，他牽著我的手下臺去跟所有的阿兵哥握手。 」曹西平有段時間還會到她家去喝下午茶。顧婕也透露，曹西平從她出道起就非常照顧她，但兩人後期曾因信仰問題一度斷聯。她表示，自己曾向曹西平傳福音，但對方並不認同，「他就不願意跟我聯絡，但我一直把他放在心裡。」

廣告 廣告

顧婕透露前2年曾到曹西平在西門町的飾品店探望，但沒有見到本人，留了紙條也未獲回覆，「我想他可能是有一點生我的氣」。如今曹西平在睡夢中安詳離世，顧婕感到特別欣慰，「那是人世間最好的死法，就是你沒有任何痛苦，沒有折磨到自己或者是自己的家人，可見他就是一個很有福報、很善良的人，上帝才會讓他有這樣子的走法。」

即便如此，顧婕仍對曹西平的離世感到萬分不捨，希望他能在天堂幸福快樂、不再有病痛，更在受訪時一度情緒崩潰，聲淚俱下，由於她目前是直腸癌第4期，還在積極治療中，曹西平的離開也讓她想到自己，顧婕半個月前才和抗癌成功的女星唐玲通過電話，對方要她千萬不能放棄治療。

被問及目前病況，顧婕表示，目前有在吃化療藥、生技產品，就是不願意做化療標靶，深怕自己會失去求生意志，「我到目前為止還是很樂觀的看待我的病情，我也認為我還可以活很久。」不過，她也透露自己已經做好隨時會離開的準備，儘管目前身體嚴重發炎，癌指數偏高，她還是崇尚自然療法，「很奇怪的就是我的體力都很好，然後我食慾也不錯，最近也睡得很好，我會盡量往樂觀的那一方面看待自己的病情。」身為基督徒的她甚至認為，癌症是上帝給她的禮物。



【更多東森娛樂報導】

●曹西平靈堂開放！佩甄眼眶泛淚現身：很照顧我的哥哥

●李多慧遭脫口秀演員嘲諷「抽菸罵髒話」 沉默數日發聲

●胡瓜現身曹西平靈堂！感嘆「事情很突然」：來看看老朋友

