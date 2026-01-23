冷掉的暖暖包怎麼丟？官方公布「正確去處」 一堆人都丟錯

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

這幾天真的太「凍」未條了，手裡沒有握著一個暖暖包真的出不了門啊！ 等到它不再發熱時，請務必記得它正確的去處！

新北i環保提醒，暖暖包為「一般垃圾」，請直接裝入專用垃圾袋，交給循線垃圾車即可。而冷掉的暖暖包其實還有剩餘價值，因為內含活性碳，可以先放在衣櫃或鞋櫃，幫忙除臭、除濕，增加利用價值，一點都不浪費！

舊電毯裡面有電線，要丟回收還是垃圾車？

此外，天氣變冷，很多人都準備換新電毯，那舊的該怎麼辦？對此，新北i環保指出，它主要由多種複合材質緊密結合而成，所以被歸類在一般垃圾！確定電毯冷卻後，直接裝進專用垃圾袋，並交給循線垃圾車。

不過，要注意的是，如果電毯大到塞不下25公升專用垃圾袋，可以直接捆起來交給垃圾車就好。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

