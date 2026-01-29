冷暖交替大震盪！週六冷空氣急凍 下週三台北恐觸14度低溫

根據中央氣象署最新觀測資料顯示，今日清晨受輻射冷卻影響，新竹關西鎮測得7.8度低溫，苗栗頭屋鄉8.6度，雲林古坑鄉10.4度，各地平地最低氣溫約在10至13度。氣象署已針對新竹縣、苗栗縣及金門縣發布低溫特報。

氣象專家吳德榮表示，今日起東北季風減弱，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨機率。白天氣溫明顯回升，北部微涼，中南部舒適微熱，但因夜間輻射冷卻，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。各地區氣溫北部13至22度、中部11至28度、南部12至29度、東部14至25度。

廣告 廣告

明日至週六上午，各地維持晴時多雲天氣型態，東半部偶有局部短暫雨。氣溫持續回升，北部舒適，中南部微熱。新竹以南因夜間輻射冷卻效應，部分縣市平地最低氣溫可能降至10度左右。

週六下午起，新一波冷空氣南下，配合鋒面通過，北部、東半部轉有局部雨，中部以北及宜蘭雨勢較明顯。這波東北季風可能達大陸冷氣團等級，影響時間從週日持續至下週二。期間北台轉為偏冷天氣，北部及宜蘭白天高溫僅16至18度，馬祖低溫可能降至11度。

週日及下週一受中層水氣影響，北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，雨區範圍較大。下週二北部雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。

下週三至下週五冷空氣逐日減弱，各地白天轉為晴暖舒適天氣，早晚氣溫偏低，日夜溫差極大。新竹以南地區因夜間輻射冷卻加成，部分縣市平地最低氣溫常在10度以下。值得注意的是，下週三、四清晨，台北測站有短暫觸及大陸冷氣團定義14度的機率。

氣象專家提醒，這兩波冷空氣雖強度不強，但帶來冷暖交替變化及日夜溫差大的特徵，民眾應注意衣著調整。下週六預估將有另一小波冷空氣南下，實際天氣變化仍需密切觀察。

更多品觀點報導

北極寒潮大爆發！美國急凍釀11死 專家警告：3路徑冷空氣恐襲亞洲

8級陣風狂襲！13縣市強風特報 周末冷空氣恐再增強

