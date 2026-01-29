冷暖交替大震盪！週六冷空氣急凍 下週三台北恐觸14度低溫
根據中央氣象署最新觀測資料顯示，今日清晨受輻射冷卻影響，新竹關西鎮測得7.8度低溫，苗栗頭屋鄉8.6度，雲林古坑鄉10.4度，各地平地最低氣溫約在10至13度。氣象署已針對新竹縣、苗栗縣及金門縣發布低溫特報。
氣象專家吳德榮表示，今日起東北季風減弱，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨機率。白天氣溫明顯回升，北部微涼，中南部舒適微熱，但因夜間輻射冷卻，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。各地區氣溫北部13至22度、中部11至28度、南部12至29度、東部14至25度。
明日至週六上午，各地維持晴時多雲天氣型態，東半部偶有局部短暫雨。氣溫持續回升，北部舒適，中南部微熱。新竹以南因夜間輻射冷卻效應，部分縣市平地最低氣溫可能降至10度左右。
週六下午起，新一波冷空氣南下，配合鋒面通過，北部、東半部轉有局部雨，中部以北及宜蘭雨勢較明顯。這波東北季風可能達大陸冷氣團等級，影響時間從週日持續至下週二。期間北台轉為偏冷天氣，北部及宜蘭白天高溫僅16至18度，馬祖低溫可能降至11度。
週日及下週一受中層水氣影響，北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，雨區範圍較大。下週二北部雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。
下週三至下週五冷空氣逐日減弱，各地白天轉為晴暖舒適天氣，早晚氣溫偏低，日夜溫差極大。新竹以南地區因夜間輻射冷卻加成，部分縣市平地最低氣溫常在10度以下。值得注意的是，下週三、四清晨，台北測站有短暫觸及大陸冷氣團定義14度的機率。
氣象專家提醒，這兩波冷空氣雖強度不強，但帶來冷暖交替變化及日夜溫差大的特徵，民眾應注意衣著調整。下週六預估將有另一小波冷空氣南下，實際天氣變化仍需密切觀察。
更多品觀點報導
北極寒潮大爆發！美國急凍釀11死 專家警告：3路徑冷空氣恐襲亞洲
8級陣風狂襲！13縣市強風特報 周末冷空氣恐再增強
其他人也在看
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 7 小時前 ・ 12則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
把握今天好天氣！明起轉濕冷 周末0度線逼近北台灣
今溫度回升天氣好轉，明週五雲量漸增多，週末轉雨再降溫天氣多一典 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
外套別收！冷雨週六開炸 下週恐有冷氣團再帶低溫
東北季風逐漸轉弱，各地轉多雲到晴，降雨範圍縮減到北海岸、東半部和恆春一帶，但仍須留意清晨的輻射冷卻，中南部留意日夜溫差超過10度，另本週末起山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
明日回暖別被騙了！新一波冷空氣周六南下逼「大陸冷氣團」 連日急凍
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受東北季風影響，今（28）日早晚天氣較涼，北部及宜蘭白天高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
3縣市低溫探10度！下波冷空氣週末報到 「強度挑戰冷氣團」濕冷到下週
氣象署今天下午4時29分發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低，其中明晨至上午新竹、苗栗及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發表留言
今夜極凍探十度！三縣市低溫特報警戒 周六冷團再強襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（28）日發布低溫與強風雙重特報，受東北季風及輻射冷卻影響，新竹、苗栗與金 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晨僅7.6度、白天回暖南部飆29度！這天又變天強冷空氣襲 轉雨時間曝
中央氣象署指出，今（29）日輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，請注意保暖，而花東低溫約16至17度，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車及登山請注意路況安全；白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；天氣方面，各地大多為多雲到三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
週末回暖別大意 東北季風接力報到愈晚愈冷！北部溫差最大
【記者黃泓哲／台北報導】上週末天氣短暫回暖，不少人感覺寒意退場，不過氣象署提醒，這只是暫時現象。今天環境吹偏東到東南風，各地雲量偏多，降雨主要集中在迎風面的花東地區與恆春半島，中部以北山區則有零星短暫雨。清晨低溫約15至18°C，白天高溫回升到23至26°C，整體感受較為舒適，但變天其實已經在路上。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
降雨反覆！週六冷空氣報到「不排除大陸冷氣團」 最冷時刻曝光
【緯來新聞網】今（29日）白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過本週天氣不穩定，降雨型態反覆，整緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
鋒面週六報到！北台灣先轉雨 中部、花東晚間加入降雨行列
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今（29）日乾空氣影響，清晨竹苗出現明顯輻射冷卻，新竹關西低溫僅7.5度，白天回暖但日夜溫差大。明（30）日雲量增多、仍偏暖。週六鋒面通過、東北季風增強，北台灣率先轉雨降溫，午後到晚間雨勢明顯，並逐步擴及中部、花東地區。週日到下週一濕冷最明顯，北部白天僅15至17度，中北部高山不排除出現冰霰或降雪，下週二天氣才逐步回穩。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
明天天氣北北基防較大雨勢 29日西半部低溫探不到10℃
中央氣象署表示，今（27日）晚至明晨大台北山區、基隆北海岸留意較大雨勢，中南部也有零星雨；29日轉乾，但清晨因輻射冷卻影響，西半部局部低溫探攝氏10度以下，但白天會快速回溫，需留意溫差。31日有一波鋒面通過及東北季風增強，北部轉為有局部短暫雨的天氣。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 7則留言
舊衣有「4大類」不能回收！ 環保局：丟錯恐被罰6000元
春節倒數2週，不少民眾會打掃家裡，而新北市環保局27日在臉書粉專「新北i環保」發文示警，舊衣服可以回收，但不是每種都可以，並強調有4類要直接丟「一般垃圾」，分別為內衣褲、泳衣、睡衣、破損和髒污衣物。環保局強調，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，一併需裝...CTWANT ・ 1 天前 ・ 121則留言
兩波冷空氣接力 今轉乾冷、週末又變天
未來一週天氣呈現「冷暖震盪」格局…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台大降溫日夜差逾10度！「最冷時段」曝光 回暖時間出爐
受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，再加上華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區要留意有局部短暫雨，中南部地區則有零星短暫雨的機率。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」預估最冷時段，並提醒這波冷空氣預計會冷到週四，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級
氣溫大怒神！回暖2天冷空氣再南下 恐達冷氣團等級EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
新竹12度！明起回溫週六又變冷 挑戰冷氣團時間曝光
受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區有零星短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲。氣象專家吳德榮指出，今日偏冷，不過明日起逐漸回暖，週六晚會再迎另波冷空氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晨低溫探個位數！這天起「另一波冷空氣接力」 強度上看冷氣團
今（29）日輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，花東低溫約16至17度，白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大。氣象粉專也提醒，這天起將再有另一波冷空氣接力影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
輻射冷卻發威！3縣市清晨探10度 下波鋒面「這天」殺到全台有雨
今（29）日受到輻射冷卻效應影響…民報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
新竹清晨冷到7.5度！ 專家示警週末大變天、濕冷延續到下週一
把握短暫回暖空檔，週末天氣即將面臨明顯轉折。受輻射冷卻影響，今天（29日）清晨平地最低溫出現在新竹關西，僅7.5度。專業氣象粉專《天氣風險》指出，明晚起鋒面與冷空氣接力影響，週上報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言