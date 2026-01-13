冷暖大洗三溫暖！今晨7.2度急凍 本週飆28度後又有冷空氣

今日清晨全台體感寒冷，根據中央氣象署觀測，最低溫出現在新竹關西鎮7.2度，新北石碇區7.5度，苗栗西湖鄉7.6度。氣象署針對金門縣發布橙色燈號，提醒有6度以下低溫發生機率；新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣則為黃色燈號，有10度以下低溫發生機率。

天氣風險分析師林孝儒表示，這波冷空氣南侵幅度較小，主要影響北部至東部地區。今明兩天北部至東部高溫約19至23度，低溫約13至17度；中南部高溫約23至27度，低溫約12至16度。白天日照回溫快，但夜晚清晨再度受輻射冷卻影響，日夜溫差顯著。

氣象專家林得恩指出，根據歐洲數值模式最新模擬結果，本週高溫將以每天上升至少1度的幅度回暖。週四至週末台灣附近多為偏東或東北季風影響，北方冷空氣勢力不強，各地氣溫緩步回升。預測週日前，各地高溫將可達24至28度之間。

值得注意的是，下週一至二將有另一波東北季風增強，氣溫再度轉涼。氣象專家吳德榮表示，下週二至四有另一波強冷空氣南下，強度介於東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，將維持3至4天。北部至東部將轉為陰有短暫陣雨，中南部晴到多雲、山區局部短暫雨。

關於今年第1號颱風「洛鞍」，林孝儒表示本週南方洋面逐漸有熱帶擾動發展，週末可能靠近菲律賓東方近海後轉往東北方遠離消散。歐洲模式系集模擬顯示，週五成颱機率調高至70%。目前研判熱帶系統距離台灣遠，對本島天氣無直接影響，但若於巴士海峽至東南部近海活動，仍需留意間接海象不穩定或沿海風浪略增。

氣象署提醒，本週天氣變化劇烈，民眾應隨時調整穿著，早出晚歸務必做好保暖措施。

