冷暖空調沒特別貴「在台灣卻不普及？」 鄉民曝心聲：不划算

生活中心／朱祖儀報導

原PO好奇，為何冷暖空調在台灣沒這麼普及？（示意圖／資料照）

冷空氣不斷一波接著一波襲來，不少人開啟電暖氣、電熱毯禦寒。但一名網友不解表示，冷暖空調的價格沒有比純冷氣貴太多，冬天的電費也比較便宜，為何在台灣不太普及？文章曝光掀起討論，不少人表示台灣寒冷的天數太少，用起來沒這麼划算。

一名網友以「台灣的暖氣為何那麼不普及？」為題在PTT發文表示，冷暖空調價格比起冷氣機沒有貴太多，就能換來整個冬天的溫暖，而且因為冬天電費比較便宜，開一整天暖氣也比開半天冷氣便宜，「為什麼那麼多人家有冷氣，卻不選擇冷暖空調？」

不少人表示，「台灣的冬天才幾天？多穿兩件衣服多蓋個棉被就完事了」、「一年冷不到一個月，也沒多冷，用不到暖氣」、「一年開不到幾次，浪費錢」、「有裝但從來沒開過，我不怕冷感覺白買了」、「因為台灣很熱，台灣的冬天放國外根本不算什麼」、「一年就用那幾天，當然不普及」、「只能說中南部跟北部的冬天差很多」、「真正冷的天數不多。」

但也有網友認為，「中南部就算了, 北部一定要裝啊，一台比冷專貴一兩千元而已」、「哪裡不普及啊，我這的鄰居都有啊」、「其實冷氣的冷暖氣只是多一個轉換閥而已，不會因為暖氣沒在用而浪費，反而是獨立暖爐比較浪費」、「過敏人開暖氣一夜好眠，不像以前半夜鼻涕倒流、早上起床鼻子腫喉嚨痛。」

