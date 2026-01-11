冷暖空調CP值高！ 他好奇「台灣為何不普及」 網點關鍵：根本用沒幾次

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

隨著冷氣團來襲，近日全台氣溫明顯下降，就連待在家也覺得冷颼颼，因此不少人在家也會打開暖氣取暖。近日，有網友發文表示，明明冷暖空調兼具冷氣與暖氣功能，價格也不比單純冷氣高出太多，不解為何許多家庭只裝冷氣，卻不選擇冷暖空調，貼文引起熱烈討論。

有網友好奇「台灣的暖氣為何那麼不普及？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「台灣的暖氣為何那麼不普及？」為題發文指出，冷暖空調只比一般冷氣貴一點點，就能為冬天帶來溫暖，加上冬季電費相對便宜，開一整天暖氣的費用，甚至可能比夏天開半天冷氣還低。他也直言，寒冷對身體的風險不亞於高溫，「冷一天就能冷死人」，因此不明白為何多數家庭仍選擇只裝冷氣，不選擇冷暖空調，對此詢問網友們的看法。

貼文曝光後，多數網友一面倒認為關鍵在於「使用頻率太低」，許多人直言，「根本不需要」、「台灣的冬天才幾天？多穿兩件衣服多蓋個棉被就完事了」、「一年冷不到一個月也沒多冷用不到暖氣」、「一年開一個禮拜?」、「一個2024年平均溫度約24°C左右的小島需要暖氣嗎」、「一年開不到幾次，浪費錢」。

不過也有不少人認為天氣越來越冷，確實有這個需求，「中南部就算了，北部一定要裝啊，一台比冷專貴一兩千元而已，不裝是白痴」、「現在冷氣基本都有暖氣功能」、「平地不需要，高海拔很需要，現在每天晚上五度以下我都會開暖氣」、「哪有不普及 近幾年裝的家用空調幾乎都冷暖」。





