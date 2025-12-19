冷暴力成導火線？陳妍希、陳曉結束9年婚 知情者爆「耍大牌出名」再登熱搜

女星陳妍希近期搭檔小19歲男星周柯宇，在陸劇《狙擊蝴蝶》大談超甜姐弟戀，創下亮眼成績。而她在今年二月宣布與陳曉結束9年婚姻，近期有狗仔在中國大陸八卦節目《彭友局》中爆料兩人離婚主因，再度登上微博熱搜，掀起外界討論。

陳妍希（右）與陳曉（左）在今年2月結束9年婚姻。（圖／翻攝微博 陳妍希）

陳妍希與陳曉在宣布結束婚姻時，僅以「和平分開、共同撫養孩子」對外交代。如今時隔十個月後，八卦節目《彭友局》爆料兩人離婚主因是性格衝突、情感疏離因而逐漸產生矛盾。

節目來賓影射其中一方在圈內以情緒起伏大聞名，甚至轉述有經紀人爆料，該名藝人曾在前往機場途中於車內鬧脾氣，整個人突然失聯，也沒有帶手機，讓同行的經紀人與工作人員相當錯愕。

廣告 廣告

有夠仔在中國大陸八卦節目《彭友局》中爆料兩人離婚主因。（圖／翻攝微博 彭友局）

陸網推測指的是陳曉，爆料者因此認為另一方也是長期忍受這種狀況。加上陳妍希過去曾在受訪時表示，「婚姻中最怕無視」，這番話被外界解讀為長期遭受冷處理。

另有一名業界人士在節目中表示，雙方離婚是因為個性差異，陳曉被指出性格倔強、迴避溝通，偏向務實作風，連生日都不會送禮物給另一半。陳妍希則被描述喜歡浪漫及儀式感，導致雙方需求錯位。

陳妍希近期搭檔小19歲男星周柯宇，在陸劇《狙擊蝴蝶》大談超甜姐弟戀。（圖／翻攝微博 陳妍希 ）

爆料者還表示，曾有人試圖修補這段關係，多次嘗試溝通，但長期下來情感疏離、矛盾增加，最終仍因冷處理、共識難尋，才讓這段婚姻走向終點。不過兩人自從結束婚姻關係後，離婚傳言四起，而當事人也從未對此做出回應，實際情況是如何恐怕也只有他們自己知道。

延伸閱讀

轟「超級違憲判決」！羅智強：成賴清德「籌安會」

藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？

嗆「台軍買多少美武器都沒用」 胡錫進：解放軍事優勢是壓倒性的