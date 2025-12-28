冷死也要吃…不只冰美式！ 南韓冬天4大便利商店「冰淇淋銷量上升」

圖為近期在南韓便利商店GS25爆紅的冰淇淋新品Frozen Sorbet。翻攝GS25官方IG



據南韓媒體今天（12/28）報導，南韓人在冬天喝冰美式咖啡，早已不是新鮮事，這股「冷死也要吃冰的」特殊風潮，如今吹進冰淇淋產業，南韓4大便利商店，包括GS25、CU、7-Eleven與emart24，今年冬天的冰淇淋銷量，均較去年同期上升。

據《朝鮮日報》報導，南韓人愛喝冰美式咖啡，即便在冬天的零下低溫也不例外，更有一句流行語「冷死也要喝冰美式」（얼죽아），背後原因眾說紛紜，一說是南韓冬天室內暖氣強，冰涼的美式正適合，也有人指出，南韓高效率的生活步調，需要冰美式來刺激醒腦。

廣告 廣告

現在這個特殊風潮，也開始吹進冰淇淋產業，原本被視為淡季的冬天，冰淇淋銷量意外成長。

GS Retail旗下的便利商店GS25，本月1至23日的冰淇淋銷量，較去年同期成長47.7%，其中冰棒（165.1%）與杯裝冰（81.9%）的成長幅度最大，今年剛推出的Frozen Sorbet、Ice Brulee等新商品，更在11月排名冰淇淋銷售前10名。

BGF Retail旗下的便利商店CU，同期冰淇淋銷量成長12.7%，其中有「韓國國民冰淇淋」之稱的Together大增59%，哈根達斯等高價位冰淇淋品牌，也成長33%。

BGF Retail的相關人士認為：「便利商店是距離住家最近的購物管道，在高物價的壓力下，越來越多人不願外食，選擇在家用餐，也帶動了便利商店的冰淇淋銷售量。」

同一期間，便利商店7-Eleven與emart24的冰淇淋銷量，分別成長5%與7%，換言之，南韓國內四大便利商店，今年冬季的冰淇淋銷量全面成長。

報導指出，隨著冰淇淋的淡季、旺季區別逐漸模糊，許多業者積極在冬季推出新品、規劃促銷活動，或與影視作品舉辦聯名活動，例如連鎖冰淇淋店Baskin Robbins，今年12月提出新的促銷活動：只要加價5百韓元（約10元台幣），即可升級為雙球冰淇淋。

有冰淇淋業者透露：「近年來冰淇淋的保存與配送技術進步，外送與外帶需求增加」、「仍存在『冬天冰淇淋賣不好』的印象，但近期銷量增加，在冬天推出相應的促銷活動，比過去更加重要。」

更多太報報導

補貼退場、需求急凍 中國50間電動車廠2026恐集體出局

拍張照就好？日本年輕人結婚「不吃喜酒」 婚宴會館倒閉、員工轉行殯葬業

出口破3百億！首爾「漢江拉麵」紅遍全球 一台泡麵機如何「吃下95%市佔」