冷死人！期末考週遇寒流 桃園男大生教室內昏迷不治

即時中心／林韋慈報導

中央氣象署持續發布低溫特報，全台近日嚴寒。桃園市某大學5日進行期末考試期間，一名21歲林姓男大生在教室內突然昏迷倒地，現場緊急實施CPR搶救，送醫後仍宣告不治。檢警與法醫初步相驗，死因為心因性猝死，至於是否與低溫有關，仍待進一步釐清。

桃園市消防局指出，5日上午10時31分接獲通報，林姓男大生於上課時突然昏迷，校護到場評估時已無意識、無呼吸，立即施以CPR，隨後由救護人員接手處置，並緊急送往中壢天晟醫院急救，最終仍回天乏術。據家屬表示，林男平時並無已知疾病。檢警於6日下午會同法醫進行相驗，初步判定死因為心因性猝死，實際發病原因仍待進一步調查釐清。

校方指出，目前正值期末考週，又逢寒流來襲，學生身心壓力較大，呼籲同學注意保暖、維持充足睡眠並留意身體狀況，如有不適應儘速就醫。由於部分同學目睹急救過程，受到不小驚嚇，系所也提醒同學若情緒受到影響，可與同學、師長或親友傾訴，必要時尋求校內諮商資源協助。

同時，系所也發布通知信，信中提到，林姓學生經醫院急救無效後，家屬於當日中午同意放棄急救，對於一名年輕生命的殞落，師生皆感到萬分不捨。

