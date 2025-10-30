冷氣停機前必做「這動作」！避免下次開機飄臭味，還能省電、延長機器壽命
隨著秋意漸濃，許多家庭開始減少冷氣使用頻率，準備進入換季收納期。然而，冷氣經過整個夏季的高頻運轉後，若未做好停機前的保養工作，隔年重新啟動時可能面臨異味飄散、漏水或運轉聲音異常等問題。專家提醒，掌握正確的換季保養技巧，不僅能確保空氣品質，更能有效延長冷氣使用壽命。
冷氣換季停機保養秘訣
家電達人486先生指出，冷氣在經歷數個月的密集運轉後，機體內部容易累積大量水氣與灰塵。他建議民眾在準備長期停機前，務必先將濾網完全取下進行清洗，確保濾網完全乾燥後再裝回。同時，也要仔細擦拭機身外殼及出風口的灰塵，這個步驟能有效阻止黴菌附著，避免異味在停機期間持續發酵。
冷氣送風模式乾燥內部
486先生表示，完成外部清潔工作後，還有１個關鍵步驟不容忽視。他建議民眾啟動冷氣的「送風」或「乾燥模式」，讓機器持續運轉１至２小時。這個動作能徹底吹乾冷氣內部的殘留濕氣，防止水氣在停機期間成為黴菌滋生的溫床。
發現冷氣有臭味怎麼辦
若民眾發現家中冷氣已經出現發霉或散發異味的狀況，486先生建議及早聯繫專業師傅處理。一般冷氣保養服務涵蓋室內機與室外機２個部分，專業師傅能提供到府拆洗、除霉殺菌以及機器健檢等完整服務項目。對於長期使用或居住在灰塵量較大環境的家庭而言，定期的專業保養特別重要，能有效預防異味問題並維持冷房效率。
正確保養冷氣可節能省電
隨著天氣轉涼進入冷氣休息期，486先生提醒，民眾只要在關機前多花一些時間進行清潔保養，隔年重新啟動時就能享受清新乾淨的冷氣。這個簡單的保養習慣不僅能確保室內空氣品質，同時也能延長機器使用壽命，達到節省能源的效果。
▲冷氣長期停機前，要記得清潔濾網。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
486先生
網址：https://www.facebook.com/KK486/?locale=zh_TW
更多食尚玩家報導
ATM提款新制！百間郵局「這時段」領錢上限縮減至１萬，有錢也領不出來
錢都、三媽都輸了！平價小火鍋推薦Top10，第２名王子麵、冰淇淋吃到飽
還有３張千萬發票沒人領！「購物明細曝光」包含全家、7-11，倒數１週充公
下雨天曬衣服不會乾？達人教４招快乾無霉味，加碼曝１物吸濕力超強又便宜
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
農場晃晃新豬舍內部 (圖)
「農場晃晃」最新豬舍的基本標配有2道門鎖、水簾式、高床式設備，還有自動化飼料系統，最新一代的豬舍採中央空調，豬舍內部溫度舒適，定時定量餵養。中央社 ・ 1 天前
40年老字號炸雞店，雞翅、香酥雞超搶手！
超過40年的在地老字號炸物店，外皮酥脆不裹厚粉，肉質鮮嫩多汁，搭配獨家特調的鹹香胡椒鹽，真是美味。店家位於沙鹿火車站旁120公尺，是沙鹿市場入口的排隊美食。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
２千萬進國庫！「這處科技執法」９個月抓到3﹒7萬件，不依號誌行駛者最多
台中市作為中部地區交通樞紐，車流密集的重要路段經常成為交通違規的熱點。隨著科技執法系統的廣泛設置，不僅提升了執法效率，也為改善交通秩序帶來顯著成效。其中，位於西屯區的環中路與市政路口，因地處市中心精華食尚玩家 ・ 1 天前
獨／老母親行動不便租電梯房竟「受困」 租客控簽AB約 房東：有說明
新北有民眾為了行動不便的老母親租有電梯的房子，不過才住半個月，雙方就撕破臉，租客控訴電梯狀況連連，甚至上週老媽媽還受困在電梯裡，雙方約定好日期維修，卻都說聯繫不到人，租客更指控，房東給AB租約，害他不能申請租補，現在房客想退租，房東也不願出租，卻卡在怎麼退押金 談不攏。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
MLB世界大賽》大谷翔平6局失4分吞敗 藍鳥6比2戰勝道奇將系列賽扳平
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G4，台灣時間10月29日上午8時開打，洛杉磯道奇由二刀流球星大谷翔平掛帥先發......Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
大林蒲遷村通過這2項都計變更案
[NOWnews今日新聞]高市都市計畫委員會今（29）日審議通過大林蒲當地設置「新材料循環產業園區」與鳳山及前鎮崗山仔地區配合作為「大林蒲遷村安置地」等兩項重大都市計畫變更案，回應居民長久以來的訴求，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Kia PV5 Cargo創下了金氏世界紀錄：載物的狀況下，一次充電可行駛693.38公里
Written by: BearKia創造了歷史，為純電動續航里程樹立了新的全球基準。Kia PV5 Cargo是該公司首款專用電動輕型商用車(eLCV)，也是其開創性的Platform Beyond Vehicle(PBV)系列的一部分，已正式進入金氏世界紀錄實現了「一次充電最大有效載荷的輕型電池供電電動貨車的最長行駛距離為693.38公里(430.84英里)」。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家示警：冷冬機率明顯提高
林得恩表示，根據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣候預報中心（Climate Prediction Center, CPC）10月最新研究顯示，目前氣候模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰現象的訊號持續增強。CPC預測，今年9月至12月反聖嬰發生的可能性已達75%至80%，並可延續至明年2...CTWANT ・ 22 小時前
「反聖嬰」強勢回歸 氣象專家：今年冷冬機率高
反聖嬰訊號，再度反轉！氣象專家林得恩表示，美國國家氣象局（NWS）氣象預報中心（CPC）最新研究，全球氣候正逐步由「聖嬰」轉為「反聖嬰」。9月開始反聖嬰訊號明顯增強，可能持續到明年2月，今年出現「冷冬中廣新聞網 ・ 19 小時前
【普發一萬】500萬人選ATM領錢 哪家最划算？一表看懂各銀行加碼、限制有哪些？
普發一萬11月上路，往年有將近四分之一國人會選擇自動櫃買機ATM提領，今年大約也會有超過500萬人要在11月17日開始領現金，到底哪家銀行ATM領錢最划算？《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，民眾出發領錢聰明挑對金融卡，選對銀行有機會幫你把一萬元現金翻好幾倍，也要留意活動期間，最晚明年4月底能領，但現行優惠普遍都只針對「早鳥」，有些需在年底需領完，有些活動更早在12/14即結束。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
別這樣用除濕機！3大NG行為曝：耗能又耗電
[NOWnews今日新聞]即將進入11月秋冬季節，北台灣有感濕冷，不少民眾為了除濕，整天開著除濕機，家電達人486先生提醒，若是除濕力不足，機器必須長時間高負載運轉，不僅耗電，也容易損壞，同時也要注意...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
城市裡野營派對 「2025高雄Wild Wild野生活」11/1~2 熱鬧登場
「2025高雄Wild Wild野生活」將於11月1、2日於衛武營都會公園國泰路側草地登場。現場集結機能與舒適兼具的豪華露營車、各式風格帳篷展示，上百家餐車、美食品牌與露營選物齊聚，並搭配系列手作體驗課程及不間斷舞台演出，將衛武營化身為期間限定的城市野營基地。品觀點 ・ 1 天前
睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé、歐美博主都在穿，蕾絲睡衣穿搭3招公式直接複製不出錯！
觀察近幾季的時裝週秀場，會發現諸多品牌開始鼓勵女孩們把閨房穿著化為自信單品，像是Dolce&Gabbana、Saint Laurent、Miu Miu、Chloé……都推出不少以女性絲綢睡衣marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
【普發一萬】900萬人線上登記選哪家銀行最划算？ 各家加碼方案、限制一表看
普發一萬11月5日發放分流登記，最快11月12日即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括免抽獎解3任務可多領800元刷卡金或是抽最高11萬元現金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
寧願出國也不要國旅？台灣觀光逆差達805萬人次 觀光署長認了：住宿太貴
連假、年假大家都往國外跑，國旅冷颼颼！根據觀光署統計資料顯示，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重。對此，觀光署長陳玉秀今（30）日在備詢時坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。近年來國旅花費價格高昂，但品質卻不如以往，導致旅遊人數不斷下降，最令人詬病的就是，國旅的住宿實在貴得驚人，每每點開......風傳媒 ・ 13 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 12 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 19 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前