冷氣停機前必做「這動作」！避免下次開機飄臭味，還能省電、延長機器壽命

隨著秋意漸濃，許多家庭開始減少冷氣使用頻率，準備進入換季收納期。然而，冷氣經過整個夏季的高頻運轉後，若未做好停機前的保養工作，隔年重新啟動時可能面臨異味飄散、漏水或運轉聲音異常等問題。專家提醒，掌握正確的換季保養技巧，不僅能確保空氣品質，更能有效延長冷氣使用壽命。

冷氣換季停機保養秘訣

家電達人486先生指出，冷氣在經歷數個月的密集運轉後，機體內部容易累積大量水氣與灰塵。他建議民眾在準備長期停機前，務必先將濾網完全取下進行清洗，確保濾網完全乾燥後再裝回。同時，也要仔細擦拭機身外殼及出風口的灰塵，這個步驟能有效阻止黴菌附著，避免異味在停機期間持續發酵。

廣告 廣告

冷氣送風模式乾燥內部

486先生表示，完成外部清潔工作後，還有１個關鍵步驟不容忽視。他建議民眾啟動冷氣的「送風」或「乾燥模式」，讓機器持續運轉１至２小時。這個動作能徹底吹乾冷氣內部的殘留濕氣，防止水氣在停機期間成為黴菌滋生的溫床。

發現冷氣有臭味怎麼辦

若民眾發現家中冷氣已經出現發霉或散發異味的狀況，486先生建議及早聯繫專業師傅處理。一般冷氣保養服務涵蓋室內機與室外機２個部分，專業師傅能提供到府拆洗、除霉殺菌以及機器健檢等完整服務項目。對於長期使用或居住在灰塵量較大環境的家庭而言，定期的專業保養特別重要，能有效預防異味問題並維持冷房效率。

正確保養冷氣可節能省電

隨著天氣轉涼進入冷氣休息期，486先生提醒，民眾只要在關機前多花一些時間進行清潔保養，隔年重新啟動時就能享受清新乾淨的冷氣。這個簡單的保養習慣不僅能確保室內空氣品質，同時也能延長機器使用壽命，達到節省能源的效果。

▲冷氣長期停機前，要記得清潔濾網。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

486先生

網址：https://www.facebook.com/KK486/?locale=zh_TW

更多食尚玩家報導

ATM提款新制！百間郵局「這時段」領錢上限縮減至１萬，有錢也領不出來

錢都、三媽都輸了！平價小火鍋推薦Top10，第２名王子麵、冰淇淋吃到飽

還有３張千萬發票沒人領！「購物明細曝光」包含全家、7-11，倒數１週充公

下雨天曬衣服不會乾？達人教４招快乾無霉味，加碼曝１物吸濕力超強又便宜



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章