冷氣團下探10度！北台急凍「濕冷轉乾冷」 高山恐降雪

入冬首波冷氣團即將於週六下午開始影響台灣，氣象署預估週一清晨將是最冷時段，最低溫可能下探10度。專家指出這波冷氣團將帶來「濕冷轉乾冷」的天氣型態，週六中部以北3500公尺以上高山有機會出現降雪、結冰和霧淞。各地溫度將明顯下降，北部及東部地區最低溫約12度，南部約14度，輻射冷卻區域可能再降1至2度。台北市11個旅客服務中心也特別提供免費暖暖包，每處限量500份，為民眾禦寒。

入冬首波冷氣團週六下半天報到，預估最冷時間在下週一清晨，溫度可能下探10度。（圖／TVBS）

目前天氣雖然晴朗，週四高溫仍可達25度，中南部甚至可能上看30度，但週四晚間開始水氣將會增加。氣象署天氣預報員黃恩鴻表示，週六下半天後大陸冷氣團南下，影響將持續到下週一。前氣象局長鄭明典也在社群平台分享雙高壓圖，說明左邊高壓將為台灣帶來快速降溫且偏乾冷的天氣，同時提醒週六低壓將有明顯發展，代表冷空氣影響範圍會更南。

台北旅客服務中心貼心隱藏服務曝光，有免費的暖暖包可以索取。（圖／TVBS）

氣象專家林得恩進一步指出，低溫預報已經下修，14日週日到16日下週一，中部以北低溫將降至11度至13度，沿海與河谷地區還會再降1度至2度。黃恩鴻強調，週六晚到週日這段時間，在水氣與溫度的配合下，中部以北3500公尺以上高山可能會出現結冰和霧淞現象。週六的天氣型態將是濕冷，會有「冷到滲進骨頭」的感覺。

週四雖然太陽露臉，但入夜後水氣會就變多，一直影響到週六。（圖／TVBS）

從週四晚間開始，水氣將逐漸增加，週五至週六北部及東部地區將轉為陰雨濕涼。到了週日至下週二，雖然水氣減少，但低溫將是主要考驗。週日及週一清晨最低溫，中部以北、宜蘭及花蓮約12度，南部也僅14度，若受輻射冷卻影響，溫度可能再降1至2度，有機會下探10度。下週三東北季風將再次增強，整體天氣型態是先濕涼再乾冷，民眾早出晚歸時應特別注意保暖。

國外旅客對於旅客中心可以免費拿暖暖包，都感到非常新奇。（圖／TVBS）

為了協助民眾禦寒，台北市11個旅客服務中心都提供免費暖暖包，包括101站、松山機場、西門站、劍潭、貓纜及大稻埕等地，每站限量500份。這項服務過去僅在跨年或燈節等特定活動和站點提供，今年則擴大實施範圍。不僅外國旅客，台灣民眾若趕時間忘記攜帶保暖物品，或是晚上突感寒冷，都可以使用這項貼心服務。

