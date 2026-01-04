冷氣團下的巧合？她進電梯5個全撞衫 網笑翻一片

冷氣團強勢襲台，全台有感降溫，不少民眾在外出時都穿上厚外套，做好保暖準備。（示意圖／東森新聞）





冷氣團強勢來襲，全台有感降溫，不少民眾在外出時都穿上厚外套，做好保暖準備。不過，近期有一名網友在社群平台發文分享，她在進到一處電梯後，竟恰巧發現裡面有5個人都穿著同款外套，只差在顏色不一樣而已，貼文一出，立即引發網友熱議。

冷氣團下的巧合

原PO在Threads分享，當時她站在電梯裡，才發現到其他5位民眾的外套幾乎完全相同，只差在黑色、米色和墨綠色的不同而已。讓她不禁直呼「一台電梯遇到5個穿同件外套不同顏色的機率有多高？」

網友熱議

貼文一出後，立即引發不少網友討論。有網友表示「很多牌子都有出類似的」、「國民制服嗎」、「綠色款我真的天天都會看到路人穿（不分男女）」、「真別說這款路上好多，一天已經看到三件了」。

廣告 廣告

但也有其他網友持不同意見，表示「現在穿室內保暖衣出門是一種時尚嗎？？？」、「感覺好像把保潔墊穿在身上的的樣子」、「總覺得這個是把床墊的外皮拆來組外套」。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝

獨家／別一條用「幾十冬」棉被有年限「蓋太久」不暖、過敏

日本「新春寒流」發威 北陸恐現警報級大雪

