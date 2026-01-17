冷氣團下週二南下！部分地區恐跌破10度 降雨範圍曝光

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

中央氣象署今（17）日稍早指出，明（18）日基隆北海岸、北部山區及大臺北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，而到了19日，隨著東北季風增強，基隆北海岸、大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而到了20日，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，則是導致中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。

20日將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下。（示意圖／資料照）

而氣象署預報員劉沛滕也警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；劉沛滕也預估，冷氣團大概會影響至下週日才回暖。

中央氣象署也表示，預估20日基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；21日基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、中部山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

到了22、23日，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗、中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

