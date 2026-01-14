冷氣團中場休息！下波「強冷空氣南下」時間曝 專家：溫差大震盪

生活中心／彭淇昀報導

冷氣團的中場休息週！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，這週全台都受到乾冷空氣控制，日夜溫差相當劇烈，天氣型態可維持至週末，「下星期預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上週的冷氣團」。

氣象粉專表示，下星期預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上週的冷氣團。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，這星期全台都在乾冷空氣的控制下，但強度顯然不如上週末的強烈冷氣團，可說進入一段中場休息的時間。

粉專指出，雖然冷空氣強度有限，但本週日夜溫差將會相當劇烈，白天太陽露臉時，高溫能來到溫暖的2字頭，但深夜時段，輻射冷卻效應發威時，低溫仍然會下探15度左右，連續幾天都會是單日十度上下的震盪，提醒大家穿著上要多留意。

廣告 廣告

粉專提到，這個中場休息時段，預計可以維持到週末，「下星期預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上週的冷氣團」，所以這幾天的舒適天氣，大家可以好好把握囉。

更多三立新聞網報導

大陸冷氣團發威！16縣市低溫特報 2地「急凍6度」一片橘

林昀儒奪冠之戰「央視沒直播」！中媒不忍開嗆：沒風度

比止痛藥更可怕！醫示警「3國民食物」成隱形殺手：恐讓腎臟發霉

LINE「1救命功能」預設關閉！網喊快開啟自保 官方證實了

