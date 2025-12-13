冷氣團今晚到！全台冷吱吱 最低溫「下探10度」

即時中心／徐子為報導



入冬第一波冷氣團要來了！中央氣象署預報指出，今（13）晚全台各地氣溫逐步下降，儘管今晚還有些水氣，但天氣型態會轉為「乾冷」，最冷時刻落在明天晚上到下週一（15日）清晨，部分沿海空曠地區低溫會下探攝氏10度。





氣象署預報員劉沛滕表示，明天迎風面、大台北及北部山區仍有零星短暫雨勢，之後會轉乾冷多雲天氣。中部以北及東半部天氣溫度下降，南部則是早晚偏冷，北部白天約15度到18度，中南部約22度到25度，且越晚會越冷。



不過這波冷氣團來得快、去也快，這波冷氣團15日白天起就會逐漸減弱，讓氣溫緩步回溫，下週一到下週二（15、16日）各地各地晴到多雲的好天氣，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。



下週三（17日）會有另一波較弱的東北季風增強，預估會讓北部及東北部氣溫稍下降1度，白天溫度約落在24度，中南部白天溫度不受影響，大約26度到28度，但各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大。



劉沛藤指出，從下週三起儘管溫度變化不大，但會帶來水氣，下週五（19日）基隆北海岸、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，一直影響到下週六（20日）。





