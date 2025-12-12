冷氣團今晚南下!週日至週一最冷 北台灣濕冷有雨

東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。 圖/氣象署

[Newtalk新聞] 受東北季風及大陸冷氣團影響，今(13日)清晨全台低溫多落在16至20度，局部空曠地區更低；今晚起冷氣團南下，中部以北及宜蘭、東北部氣溫將進一步下降，氣象專家提醒，週日至週一清晨將是最冷時段，全台「冷得非常有感」，民眾務必注意保暖。

白天高溫部分，北部及宜蘭約21至22度，整日濕冷，中南部及花東約25至29度，溫暖但日夜溫差仍大；離島天氣，澎湖陰時多雲19至22度；金門陰天15至21度；馬祖陰天14至17度。

高山降雪、結冰機率增，今晚至明日，受冷氣團及水氣影響，中部以北及東北部3500公尺以上高山，有零星降雪或結冰的可能，山區道路濕滑，提醒登山及用路民眾提高警覺。

降雨方面，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨持續，中央氣象署發布大雨特報，提醒傍晚前仍有局部大雨發生機率。新竹以北、花東地區、恆春半島，以及苗栗至嘉義山區也有局部短暫陣雨，外出應攜帶雨具；苗栗以南則維持多雲到晴。

氣象署同步發布陸上強風特報，高雄以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島沿海及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率；基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島亦有長浪，海邊活動請特別注意安全。

空氣品質方面：13日環境風場為偏北風，南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

