冷氣團今晚報到估變天至週四 北部低溫下探11℃、山區有望降雪

氣象署19日表示，位於台灣北方的大陸冷氣團將從晚間起逐漸南下，預計冷空氣會在20日抵達台灣附近，21日至23日期間對台灣影響最為明顯，直到週末才會開始回溫。

預報員謝佩芸表示，今日白天全台仍是溫暖舒適天氣，北台灣高溫可達20℃以上、中南部則可達25至27℃。不過隨著冷高壓開始接近，北部地區今晚就會開始降溫，至明（20）日白天北台灣高溫將降到15、16℃、中部、花東地區天氣也會轉涼。週三起全台各地氣溫明顯下降，北台灣高溫僅剩14℃，其餘各地都不超過20℃。

謝佩芸表示，此波冷空氣在清晨與夜間影響最明顯，預估週三至週四中部以北低溫將下探11、12℃；高屏、花東地區低溫則為13至15℃。

降雨方面，今日下午起隨著東北季風增強，迎風面的北海岸、東北部、台北山區會開始出現局部短暫雨。冷氣團南下期間，新竹以北至東北部地區將會持續2至3日降雨，其中大台北山區、基隆北海岸與東北部地區可能有局部較大雨勢；花東地區也會有局部短暫雨；中南部地區則是多雲至晴天氣。

週五起水氣減少，加上風向由東北風轉偏東風，北台灣降雨將減少，至週末時西半部地區大致皆為多雲到晴，但北海岸、東北部、東半部及恆春半島等地區，仍要留意局部短暫雨。

此外，本週三至週五期間，北部及東北部2000公尺以上高山、中部及東部3000公尺以上高山都可能在清晨有局部降雪，提醒登山者注意交通，農民也要嚴防霜害。